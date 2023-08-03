Karabük’teki kazadan yürek yakan haber

Eflani ilçesinden Karabük’e seyreden ve kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Seda Kaya (36) idaresindeki 55 AKM 967 plakalı Fiat marka otomobil ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan sürücü adayı Murat Ilgın'ın (29) idaresindeki 06 FZ 3763 Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 55 AKM 967 plakalı otomobilden fırlayan 3 yaşındaki Emir Muaz Titiz ile Sema Korkut (39), Seda Kaya ve Zekai Titiz ile karşı otomobilde bulunan sürücü Murat Ilgın (29), Edanur Ilgın (26), Tahir Şahin (52), Yasemin Şahin (48), Feray Şahin (24) ve 1 yaşındaki Zeynep Ilgın yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardıma koştuğu kazada olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.