SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı
AA Giriş Tarihi:

Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da ulaşıma kapanan 172 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

#1
Foto - Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 10, Ulus'ta 30 ve Amasra'da 3 olmak üzere 43 köy yolunun açılması için 24 iş makinesi ve 48 personelle çalışması yürütüldü.

#2
Foto - Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

#3
Foto - Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Zonguldak - Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 133 köy yolundan 95'i açıldı. Merkezde 3, Kozlu'da 1 ve Karadeniz Ereğli'de 34 olmak üzere 38 kapalı köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Sakarya - Sakarya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 grup yolunun 34'ü ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'nce (YOLBAK) görevlendirilen 100 personel ve 48 aracın kentin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde çalışma yaptığı bildirildi.

#5
Foto - Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı

Ekiplerin Akyazı, Geyve, Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde ulaşıma kapanan 35 grup yolunda karla mücadele için mesai harcadığı belirtilen açıklamada, 34 grup yolunun açıldığı ve 1 yolu ise açma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

