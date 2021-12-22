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Yaşam
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Kar İstanbul'da etkisini gösterdi

2021-12-22 01:56:18
Kar İstanbul'da etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un bazı yerleri beyaza büründü.

#1
Foto - Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

#2
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu geceye dikkat çekerek kar yağışının başlayacağını belirtmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu geceye dikkat çekerek kar yağışının başlayacağını belirtmişti.

#3
Foto - Beklenen kar, Sarıyer ilçesinde yüzünü gösterdi.

Beklenen kar, Sarıyer ilçesinde yüzünü gösterdi.

#4
Foto - Yollar beyaza büründü.

Yollar beyaza büründü.

#5
Foto - Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.

Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.

#6
Foto - Kar yağışı yarın da etkisini gösterecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz kar açıklaması yaptı.

Kar yağışı yarın da etkisini gösterecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz kar açıklaması yaptı.

#7
Foto - Yavuz, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

Yavuz, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

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