Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti
Hakkari Yüksekova'da yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kentte eğitime 1 gün ara verilirken 60 köy ve 100 mezra olmak üzere 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari Yüksekova'da yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kentte eğitime 1 gün ara verilirken 60 köy ve 100 mezra olmak üzere 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, dünden bu yana aralıksız süren yoğun kar yağışı ve tipiyle birlikte beyaza gömüldü.
Kar kalınlığının kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı Yüksekova’da eğitime 1 gün ara verildi.
İl Özel İdaresi’nden edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi sebebiyle 60 köy ve 100 mezra olmak üzere toplam 160 yerleşim birimine de ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığının yer yer araç boyuna ulaştığı kentte, belediye ve il özel idaresi ekipleri ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışın durduğu bölgelerde karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve personelle kapalı köy yollarını açmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Yetkililer, bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde artan kar kütleleri sebebiyle çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23