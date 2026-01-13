  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin İran kararı ortaya çıktı! Acil koduyla harekete geçildi Amerikan yetkililer: Bazı liderler İran'da rejim değişikliği istiyor! Gündemi sarstı: Büyük bir karar Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti Dünya genelinde kayıp! Gıda israfının faturası ağırlaşıyor: Beklenmedik şok gelişme herkesi şok edecek! Neler oluyor Kar nedeniyle kapanmıştı! 172 yerleşim yerine ulaşım başladı Bahçeli 'gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız' demişti! Emeklilere 5500 lira müjdesini verdi Rus istihbaratı, Fener Rum Patrikhanesini 'Kilise'ye karşı komplo kurmakla suçladı! Patrikhane'den 'yalan' yanıtı geldi
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Hakkari Yüksekova'da yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kentte eğitime 1 gün ara verilirken 60 köy ve 100 mezra olmak üzere 160 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

#1
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, dünden bu yana aralıksız süren yoğun kar yağışı ve tipiyle birlikte beyaza gömüldü.

#2
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Kar kalınlığının kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştığı Yüksekova’da eğitime 1 gün ara verildi.

#3
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

İl Özel İdaresi’nden edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi sebebiyle 60 köy ve 100 mezra olmak üzere toplam 160 yerleşim birimine de ulaşım sağlanamıyor.

#4
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Kar kalınlığının yer yer araç boyuna ulaştığı kentte, belediye ve il özel idaresi ekipleri ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Yağışın durduğu bölgelerde karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve personelle kapalı köy yollarını açmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

#6
Foto - Kar 2 metreyi aştı! Yüksekova’da kış hayatı felç etti

Yetkililer, bölgede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde artan kar kütleleri sebebiyle çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’
Gündem

Şovmen Ekrem yargıdan kaçıyor: ‘Bundan sonraki duruşmalarda yokum’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması sebebiyle uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, yar..
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!
Siyaset

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken AK P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23