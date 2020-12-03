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Teknoloji-Bilişim
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Kapış kapış gidiyor... İşte uygun fiyatlı telefonlar!

2020-12-03 09:43:54
Kapış kapış gidiyor... İşte uygun fiyatlı telefonlar!

Cep telefonu markaları arasındaki rekabet nedeniyle sürekli yeni modeller piyasaya sürülürken, giderek artan fiyatlar da cep yakıyor. Bununla birlikte, yeni cep telefonuna ihtiyacı olan vatandaşlar da uygun fiyatlı telefon arayışına giriyor. Markaların tanıttığı son modellerin fiyat aralığı 10 bin ila 17 bin TL arasında değişirken, 3 bin TL altındaki telefonlara da ilgi arttı. İşte halen satışta olan ve vatandaşlar tarafından oldukça rağbet gören uygun fiyatlı telefon modelleri ve temel özellikleri...

#1
Foto - Samsung Galaxy M21/ Samsung Galaxy M21, 6.4 inç ekran büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 64 GB dahili depolama alanı olan telefon, 4 GB RAM özelliğiyle de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesi ile uygun kullanımda uzun süre gidecek pil özelliği bulunan Samsung Galaxy M21, hızlı şarj özelliği de sunuyor. Samsung Galaxy M21, 48 MP'lik kamerası ile de oldukça göz dolduruyor. Temel özellikleri bu şekilde olan Samsung Galaxy M21, 2.420 TL bandında satılıyor.

Samsung Galaxy M21/ Samsung Galaxy M21, 6.4 inç ekran büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 64 GB dahili depolama alanı olan telefon, 4 GB RAM özelliğiyle de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesi ile uygun kullanımda uzun süre gidecek pil özelliği bulunan Samsung Galaxy M21, hızlı şarj özelliği de sunuyor. Samsung Galaxy M21, 48 MP'lik kamerası ile de oldukça göz dolduruyor. Temel özellikleri bu şekilde olan Samsung Galaxy M21, 2.420 TL bandında satılıyor.

#2
Foto - Xiaomi Redmi Note 8/ 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. 64 GB dahili depolama alanı olan telefonun 128 GB'lık seçeneği de bulunuyor. 4 GB RAM'i olan telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Xiaomi Redmi Note 8, hızlı şarj özelliği de sunuyor. Xiaomi Redmi Note 8, 48 MP'lik kamerası ile kullanıcıyla buluşuyor. Temel özellikleri bu şekilde olan Xiaomi Redmi Note 8, 2.200 TL bandında satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 8/ 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. 64 GB dahili depolama alanı olan telefonun 128 GB'lık seçeneği de bulunuyor. 4 GB RAM'i olan telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Xiaomi Redmi Note 8, hızlı şarj özelliği de sunuyor. Xiaomi Redmi Note 8, 48 MP'lik kamerası ile kullanıcıyla buluşuyor. Temel özellikleri bu şekilde olan Xiaomi Redmi Note 8, 2.200 TL bandında satılıyor.

#3
Foto - Xiaomi Redmi Note 9/ 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Düz ve delikli yapıdaki bu ekranın sol üst köşesinde 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmına yerleştirilen dörtlü kamera kurulumu ise 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü içeriyor. Telefon, 6,53 inç ekran, 3 ve 4 GB'lik RAM seçenekleri, 64 ve 126 GB depolama alanı seçenekleri, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere 4 arka kamera, 13 MP ön kamera, 5.020 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj desteği sunuyor. Xiaomi Redmi Note 9'un 64 GB'lık versiyonu 2.400 TL, 128 GB'lık versiyonu ise 2.529 TL'ye satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 9/ 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Düz ve delikli yapıdaki bu ekranın sol üst köşesinde 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmına yerleştirilen dörtlü kamera kurulumu ise 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü içeriyor. Telefon, 6,53 inç ekran, 3 ve 4 GB'lik RAM seçenekleri, 64 ve 126 GB depolama alanı seçenekleri, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere 4 arka kamera, 13 MP ön kamera, 5.020 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj desteği sunuyor. Xiaomi Redmi Note 9'un 64 GB'lık versiyonu 2.400 TL, 128 GB'lık versiyonu ise 2.529 TL'ye satılıyor.

#4
Foto - TCL 10L/ Ekran boyutu 6,53 inç, Full HD çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 6 GM RAM, 64 GB depolama alanı, 16 MP ön kamera, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka kamera, 4.000 mAh batarya özelliklerine sahip olan telefonun güncel fiyatı ise 2.299 TL

TCL 10L/ Ekran boyutu 6,53 inç, Full HD çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 6 GM RAM, 64 GB depolama alanı, 16 MP ön kamera, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka kamera, 4.000 mAh batarya özelliklerine sahip olan telefonun güncel fiyatı ise 2.299 TL

#5
Foto - Oppo A52/ 6,5 inç Full HD ekran, 64 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 5000 mAh batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ve 12 MP kamerası olan Oppo A52, 2.430 TL ile satılıyor.

Oppo A52/ 6,5 inç Full HD ekran, 64 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 5000 mAh batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ve 12 MP kamerası olan Oppo A52, 2.430 TL ile satılıyor.

#6
Foto - General Mobile GM 20 Pro/ 6,3 inç FHD+ ekran, 128 GB dahili depolama, 6 GB RAM, 4050 mAh batarya ve hızlı şarj desteği, 48 MP kamera ile kullanıcı deneyimine sunulan General Mobile GM 20 Pro, 2.251 TL ile satılıyor.

General Mobile GM 20 Pro/ 6,3 inç FHD+ ekran, 128 GB dahili depolama, 6 GB RAM, 4050 mAh batarya ve hızlı şarj desteği, 48 MP kamera ile kullanıcı deneyimine sunulan General Mobile GM 20 Pro, 2.251 TL ile satılıyor.

#7
Foto - Realme 6i, 6,5 inç HD+ ekran, 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 5000 mAh batarya ve hızlı şarj desteği, 48 MP ana kamera gibi temel özelliklere sahip olan telefon, 2.429 TL güncel fiyatıyla satışta.

Realme 6i, 6,5 inç HD+ ekran, 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 5000 mAh batarya ve hızlı şarj desteği, 48 MP ana kamera gibi temel özelliklere sahip olan telefon, 2.429 TL güncel fiyatıyla satışta.

#8
Foto - Honor 9X/ 5.59 inç FHD+ ekran, 128 GB depolama alanı, 4 GB RAM, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon hızlı şarj desteği sunmuyor. 48 MP ana kamerası olan Honor 9X, 2.449 TL'den satılıyor.

Honor 9X/ 5.59 inç FHD+ ekran, 128 GB depolama alanı, 4 GB RAM, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon hızlı şarj desteği sunmuyor. 48 MP ana kamerası olan Honor 9X, 2.449 TL'den satılıyor.

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