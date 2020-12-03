Kapış kapış gidiyor... İşte uygun fiyatlı telefonlar!

Xiaomi Redmi Note 9/ 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Düz ve delikli yapıdaki bu ekranın sol üst köşesinde 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmına yerleştirilen dörtlü kamera kurulumu ise 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü içeriyor. Telefon, 6,53 inç ekran, 3 ve 4 GB'lik RAM seçenekleri, 64 ve 126 GB depolama alanı seçenekleri, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere 4 arka kamera, 13 MP ön kamera, 5.020 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj desteği sunuyor. Xiaomi Redmi Note 9'un 64 GB'lık versiyonu 2.400 TL, 128 GB'lık versiyonu ise 2.529 TL'ye satılıyor.