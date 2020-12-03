2020-12-03 09:43:54 Kapış kapış gidiyor... İşte uygun fiyatlı telefonlar!
Cep telefonu markaları arasındaki rekabet nedeniyle sürekli yeni modeller piyasaya sürülürken, giderek artan fiyatlar da cep yakıyor. Bununla birlikte, yeni cep telefonuna ihtiyacı olan vatandaşlar da uygun fiyatlı telefon arayışına giriyor. Markaların tanıttığı son modellerin fiyat aralığı 10 bin ila 17 bin TL arasında değişirken, 3 bin TL altındaki telefonlara da ilgi arttı. İşte halen satışta olan ve vatandaşlar tarafından oldukça rağbet gören uygun fiyatlı telefon modelleri ve temel özellikleri...