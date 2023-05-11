Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! EYT sonrası Türk Lirası’nı değerlendirmek isteyen oraya koştu

Bir diğer neden ise iç piyasa kaynaklı. Hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve çiftçilerimize dönük attığı adımlar sonrası vatandaşlarımız, ellerine geçen TL varlıklarını değerlendirmek amacıyla güvenli liman olan altına yöneliyor. Ramazan ayı öncesine göre talepte yüzde 30’un üzerinde bir artış olduğunu söylemek mümkün. Kuyumcu mağazaları, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’e gelen vatandaşlarımız, ağırlıklı olarak yatırımlık Darphane ürünü olan Cumhuriyet sikke ve ziynet altınları, gram altın, gram gümüş ve bilezik modellerinde yoğun bir talep göze çarpıyor. Ancak, bizim sektör olarak asıl beklentimiz; bu talebin yüksek katma değer oluşturan ve asıl istihdama büyük katkı sağlayan altın takı ve mücevhere yönelmesidir” dedi.