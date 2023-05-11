2023-05-11 08:05:15 Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! EYT sonrası Türk Lirası’nı değerlendirmek isteyen oraya koştu
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları artmaya devam ederken seçim öncesi Kapalıçarşı’da yoğun bir hareketlilik gözlemlendi. Yatırımlık altın satışları ikiye katlandı. Gelişme Darphane’nin verilerine de yansıdı ve bu durum yatırımlık altın üretiminde rekoru getirdi. Darphane’nin üretimi yüzde 316 arttı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, “EYT sonrası vatandaşlarımız, ellerine geçen TL varlıklarını değerlendirmek amacıyla güvenli liman olan altına yöneliyor” dedi.