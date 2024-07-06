Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Kapadokya Alan Başkanlığının performansa dayalı bir sistemle çalışıp, bürokratik işlemlerin hızla neticelendiğine dikkati çeken İnceciköz, "Aslında 'Alan Başkanlığı sadece kaçakla mücadele ediyor' algısı doğru değil. Bölgede birçok yatırımımız da söz konusu. Bugüne kadar hiç dokunulmamış, yıkılmak üzere olan 4 peribacamızı restorasyona aldık. Sobesos Ören Yeri'nde kazı ve koruma faaliyetleri başlattık." dedi. İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan gece müzeciliği kapsamında, bölgedeki Güvercinlik ve Aşk vadileri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerekli düzenlemelerin yıl sonuna tamamlanması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.