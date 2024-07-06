  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanlar ortalığı karıştırmaya devam ediyor: Erdoğan maç başlarken bunu yapacak

Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Göz hastalıkları uzmanı şahin kadar keskin gözlerin sırrını açıkladı! "Her gün bir parça..."

Türkiye'nin başına bela olacak gelişme! Sınıra balistik füze yolluyorlar

Ferdi için sonunda bu da oldu! Ali Koç ve Mourinho'nun büyük sınava geldi çattı! Yok artık...

IMF en büyük ekonomileri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Ersun Yanal'ın sözleri tepki çekti! “Amedspor tercihim bir meydana okumadır” 

Tedavisi olmayan hastalıklar üzerine çalışan bilim insanlarına vatandaşlık verdiler

Mühimmatı tükenen İsrail taktik değiştirdi! ‘Az saldırı çok ölüm’

Cem Küçük 'iki kere telefonlaştık' dedi! Emekli maaşlarıyla ilgili kötü haber verildi
Kültür Sanat
5
Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

2024-07-06 15:36:57
Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında yürütülen kazı çalışmalarında nekropol ortaya çıkarıldı.

#1
Foto - Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanından geçen, 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığınca ulaşıma kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında nekropol (antik bir şehrin dışında yer alan mezarlık alan) bulundu. Göreme'yi Ortahisar beldesine bağlayan ve doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle 2022'de ulaşıma kapatılan kara yolunda Kapadokya Alan Başkanlığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.

#2
Foto - Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların alanın çehresini değiştireceğini söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığının kurulduğu günden beri birçok yatırımı projelendirdiğine değinen İnceciköz, 2024 yılında projelendirdikleri yatırımlara başladıklarını belirtti.

#3
Foto - Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

İnceciköz, bunlardan birinin de Göreme Açık Hava Müzesi ile ilgili olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Yıllardır kara yolu olarak kullanılan alanda arkeolojik kurtarma kazılarına başladık. Burada yeni arkeolojik alanlar tespit ettik. Bu coğrafyanın farklı mezar tipine sahip ilk nekropol alanını bulduk. Demek ki bu alan zamanında kazılmış ve bu yol eskiden açılmamış olsaydı bu alanlar çok daha önce tespit edilecekti. Biz daha önce tespit edilmemiş bu alanları inşallah insanlığa, geleceğe bir miras olarak kazandırmış olacağız. Yeni bulgular çerçevesinde hedefimiz 2025'te buranın arkeopark olarak projelendirilmesini sağlamaktır." Başkanlığın kaçak yapı ile mücadelenin yanı sıra yeni yatırımlarla bölgenin kalkınması ve tanıtılmasına da katkı sunduğunu anlatan İnceciköz, Kapadokya'nın farklı noktalarındaki turizm merkezlerinde iyileştirme çalışmalarının yanı sıra kazı faaliyetleri de yürütüldüğünü ifade etti.

#4
Foto - Kapadokya’da büyük keşif! Ulaşıma kapatılan kara yolunun altında bulundu

Kapadokya Alan Başkanlığının performansa dayalı bir sistemle çalışıp, bürokratik işlemlerin hızla neticelendiğine dikkati çeken İnceciköz, "Aslında 'Alan Başkanlığı sadece kaçakla mücadele ediyor' algısı doğru değil. Bölgede birçok yatırımımız da söz konusu. Bugüne kadar hiç dokunulmamış, yıkılmak üzere olan 4 peribacamızı restorasyona aldık. Sobesos Ören Yeri'nde kazı ve koruma faaliyetleri başlattık." dedi. İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan gece müzeciliği kapsamında, bölgedeki Güvercinlik ve Aşk vadileri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerekli düzenlemelerin yıl sonuna tamamlanması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü
Medya

Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü

HALK TV ekranlarına çıkan birkaç şahıs canlı yayında A Milli takımımızın 2. gol haberini alınca, suratları birden düştü.

CHP'nin Suriye hamlesi boşa çıktı! Esad Özgür Özel'i madara etti
Gündem

CHP'nin Suriye hamlesi boşa çıktı! Esad Özgür Özel'i madara etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye yönetimi görüşme talebi Esad tarafından reddedildi
Hamas ve İsrail görüşecek! Tarih belli oldu
Dünya

Hamas ve İsrail görüşecek! Tarih belli oldu

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, İsrail'le esir takası için görüşmelerin 16 gün içinde başlayacağını açıkladı. Görüşmeler sırasında ateşkes..
Çelik kanatlar izleyenleri mest etti
Gündem

Çelik kanatlar izleyenleri mest etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti...
Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor! Dut kürü nedir, ne işe yarar?
Kadın - Aile

Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor! Dut kürü nedir, ne işe yarar?

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. yaz dönemi yoğun ilgiyle alınan dut için iyi ki varsın d..
Ankara'da uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Esed görüşmesi için net konuştu! Bakın ne zaman olacak
Medya

Ankara'da uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Esed görüşmesi için net konuştu! Bakın ne zaman olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görüşmesi gündeme geldiğinde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23