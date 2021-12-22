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Kanuni Sondaj Gemisi böyle görüntülendi

2021-12-22 14:13:04
Kanuni Sondaj Gemisi böyle görüntülendi

37,5 milyon dolar karşılığında satın alınan Kanuni Sondaj Gemi’si Karadeniz’de doğalgaz çalışmalarına devam ediyor.

#1
Foto - Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de TPAO'nun envanterine katılmıştı.

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de TPAO'nun envanterine katılmıştı.

#2
Foto - Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen 6. nesil derin sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen 6. nesil derin sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

#3
Foto - Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Kanuni Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

#5
Foto - Kanuni Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

#6
Foto - Kanuni Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

#7
Foto - Kanuni Sondaj Gemisi

Kanuni Sondaj Gemisi

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