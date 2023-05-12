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Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

2023-05-12 16:52:28
Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Kansere karşı koruyucu olan cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Herkes sağlıklı bir bedene sahip olmak ister. Bu sebeple sık sık hangi besinlerin sağlık için yararlı olduğu araştırılıyor. Şifa deposu besinlerden biri de cennet hurması... Peki, cennet hurmasının yararları nelerdir?

#2
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Kanser hastalıkları günümüzün en can sıkıcı ve tedavi edilmesi en zor hastalıklardan birisi olarak bilinmektedir. Bu hastalıklardan korunmanın belli başlı yöntemleri olsa da doğal yollar da var. Bunlardan biri olan cennet hurması kansere yakalanma riskini oldukça düşürüyor.

#3
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Cennet hurmasında diyet lifi oldukça yüksektir. Bu nedenle bağırsak problemleri için tüketilebilir. Bağırsakların daha sağlıklı şekilde çalışması için mevsiminde yaş cennet hurması; mevsim dışındaysa kuru cennet hurması tüketilebilir. Lifli yapısı sayesinde, yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunların oluşmasını engeller.

#4
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir

#5
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Genel vücut fonksiyonlarını korumak ve daha sağlıklı bedene sahip olmak için siz de cennet hurmasını tüketebilirsiniz. Cennet hurması faydaları Japonlar tarafından araştırılmış ve yapılan deneyler sonucunda bu meyvenin koronavirüs hastalığına karşı koruyucu ve semptomları azaltıcı etkiye sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

#6
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Cennet hurması içeriği çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında olan kansere karşı koruma kalkanı oluşturabilecek yapıdadır. Cennet hurması yüksek antioksidan maddelere ve kateine sahiptir. Bu özelliği sayesinde, serbest radikallerle savaşma görevini üstlenir. Kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önleyecek kadar etkili olan bu faydalı meyve, vücuda zarar vermeye çalışan hücreleri temizler. Düzenli şekilde ve ölçülü miktarda tüketilen cennet hurması, sizi kanserden uzak tutacaktır.

#7
Foto - Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Cennet hurmasına A vitamini bulunmaktadır. A vitamini ise görme duyusunun güçlenmesine yardım eder. Hamilelik döneminde tüketilen cennet hurması, bebeğin daha sağlıklı gözlere sahip olmasını sağlar. İleri yaşlarda göz hastalıkları yaşamamak için cennet hurmasını düzenli şekilde tüketebilirsiniz. Kornea ve retina sağlığı için; yaş ya da kuru cennet hurmasının tüketilmesi tavsiye edilir. Kaynak: tv100

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