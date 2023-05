Kansere karşı koruyucu! Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor

Cennet hurması faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konudur. İbrahim Saraçoğlu bu meyvenin özellikle bağırsaktaki bakterileri dengelediğine, kabızlığa iyi geldiğine dikkat çeker C vitamini içeriği yüksek olan cennet hurması, bağışıklık sisteminin çok sevdiği faydalı meyvelerden biridir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir. Çocukların gelişme döneminde daha sağlıklı şekilde büyümesi için önerilen cennet hurması, besin değerinin yüksek olmasından dolayı her yaş için tavsiye edilmektedir