Kanser ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullananlar dikkat! Uzak durun

Uyarılarda bulunan Eczacı Özge Özdemir, "İlaçlar doğru kullanılırsa şifa verirken, yanlış kullanılınca zehir haline gelebilir. Tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kullandıkları ilaçların hem besinlerle hem diğer ilaçlarla etkileşimine dikkat etsinler. İlaçların yanlış kullanılması durumunda, kullandıkları ilaçlardan yan etkiler görebilir, vücuda zarar verici sonuçlar oluşabilir. Mutlaka hekimlerine, eczacılarına ya da Eğitim Araştırma Hastanemiz Akılcı İlaç Polikliniğine başvurarak bilgi alsınlar. İlaçların birbirleriyle olası etkileşimi ya da tükettikleri besinlerin ilaçlarla etkileşimi konusunda bilgi alsınlar. Tedavilerinin en iyi şekilde devamı için bu konuda ihmalkâr olmasınlar. Tek bir doz ilacın yanlış kullanılması bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Öncesinde mide koruyucu kullanılmadan alınan bir ağrı kesici, yüksek K vitamini içeren besinlerle alınan bir kan sulandırıcı ilaç ya da greyfurt yedikten sonra alınan bir kolesterol ilacı şifa yerine hastalığın daha da artmasına ya da kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Maalesef bu durumlarla karşılaşıyoruz. Maalesef hastalarımız büyük çoğunluğu ilaçlarını kullanırken etkileşim olasılığına dikkat etmiyor, tedaviden doğru sonucu alamıyor" diye konuştu.