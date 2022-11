Kanser ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullananlar dikkat! Uzak durun

"Her hastanın tedavisi kendisine özel olmalıdır" diyen Özdemir, şu bilgileri verdi: "Televizyon programlarında faydalı olduğu anlatılan çeşitli bitkisel tedavileri doktor ve eczacılara danışmadan kesinlikle uygulamamalarını tavsiye ediyorum. Her ilaç değil doğru ilaç, çok ilaç değil dozunda ilaç kullanımı iyileştirir. Sağlığınız için doktorunuzun reçetelendirdiği ilacı eczacınızın danışmanlığında belirtilen süre ve miktarda kullanın, sağlığınıza kavuşun. Başvuran hastalarımız tedavileri için kullandıkları ilaçların onları iyileştirmediğini görüp bize danıştığında, gördüğümüz tablo, ya çoklu ilaç kullanımının oluşturduğu olumsuz durumlar ya da tedavi sürecinde kullandıkları besinlerin ilaçların etkisini tersine çevirdiği durumlar oluyor. Akılcı ilaç polikliniğimize kronik hastalıkları sebebiyle fazla sayıda ilaç kullanımı olan hastalarımız ilaç kullanımları ile ilgili her konuda bilgi edinerek tedavilerinin doktor-eczacı işbirliği ile klinik eczacılık hizmetleri kapsamında takibi için her zaman başvurabilmektedir."