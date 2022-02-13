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Dünya
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Kanada'da aşı protestoları sürüyor

2022-02-13 08:44:36
Kanada'da aşı protestoları sürüyor

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ve aşı politikasını protesto eden kamyoncuların eylemleri devam ediyor.

#1
Foto - Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan aşı karşıtı kamyoncuların eylemi federal parlamento binası yakınlarında devam etti.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan aşı karşıtı kamyoncuların eylemi federal parlamento binası yakınlarında devam etti.

#2
Foto - Kamyoncular, aileleriyle birlikte eylemlere katıldı.

Kamyoncular, aileleriyle birlikte eylemlere katıldı.

#3
Foto - Kanada’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyoncuların, ABD ile Kanada arasındaki en önemli ticari geçiş noktalarından biri olan Ambassador Köprüsü'ndeki eylemleri, iki ülkedeki otomotiv firmalarının üretimini olumsuz etkiledi.

Kanada’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyoncuların, ABD ile Kanada arasındaki en önemli ticari geçiş noktalarından biri olan Ambassador Köprüsü'ndeki eylemleri, iki ülkedeki otomotiv firmalarının üretimini olumsuz etkiledi.

#4
Foto - ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

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