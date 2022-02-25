2022-02-25 10:02:11 "Kana susamış Vlad!" Dünya devinden Putin'e görülmemiş tepki
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat vermesinin ardından sadece bölge değil, dünya alarm durumuna geçti. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'dan Moskova yönetiminin kınandığı ve yaptırımların uygulanacağının bildirildiği açıklamalara imza atıldı. Rusya ve Ukrayna ise karşılıklı zayiat açıklamalarında bulunurken, uluslararası medya kuruluşları çatışmayı ilk sayfalarından okurlarına duyurdu.