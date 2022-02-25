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Medya
14

2022-02-25 10:02:11
"Kana susamış Vlad!" Dünya devinden Putin'e görülmemiş tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat vermesinin ardından sadece bölge değil, dünya alarm durumuna geçti. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'dan Moskova yönetiminin kınandığı ve yaptırımların uygulanacağının bildirildiği açıklamalara imza atıldı. Rusya ve Ukrayna ise karşılıklı zayiat açıklamalarında bulunurken, uluslararası medya kuruluşları çatışmayı ilk sayfalarından okurlarına duyurdu.

#1
Foto - İngiltere basınından The Guardian gazetesi,

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, "Putin işgal ediyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberin fotoğrafında, Ukrayna şehri Chuhuiv'de yaralanan bir kadının fotoğrafına yer verildi. Ukrayna'nın "büyük Rus saldırısıyla yıprandığı", yüzlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi. Batı'nın, gelişmelere yaptırımlarla karşılık verdiği belirtildi.

#2
Foto - Times gazetesi de saldırıda yaralanan aynı kadının fotoğrafına yer vererek,

Times gazetesi de saldırıda yaralanan aynı kadının fotoğrafına yer vererek, "Avrupa için kara bir gün" manşetini attı. Rus güçlerinin yıldırım saldırısından sonra başkent Kiev'i kuşattığı bilgisine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın harekatına ilişkin "Avrupa'ya inen yeni bir demir perde" şeklindeki tanımlaması aktarıldı.

#3
Foto - Mirror gazetesi, söz konusu yaralının fotoğrafını kullanarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e işaret ederek,

Mirror gazetesi, söz konusu yaralının fotoğrafını kullanarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e işaret ederek, "Onun kanı ellerinde" başlığını attı. Haberde, "Güç delisi Putin Ukrayna'yı işgal ederken, Batı yaptırımlarla yanıt verdi." denildi.

#4
Foto - Sun gazetesi de Mirror ile aynı ifadeye yer vererek, Putin saldırısına dünyanın tepkisini aktardı. Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiği ve bu gelişmenin endişeye neden olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, bir saldırı sonucu ortaya çıkan yoğun duman ve Vladimir Putin'in halka sesleniş konuşmasından bir kareye yer verildi.

Sun gazetesi de Mirror ile aynı ifadeye yer vererek, Putin saldırısına dünyanın tepkisini aktardı. Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiği ve bu gelişmenin endişeye neden olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, bir saldırı sonucu ortaya çıkan yoğun duman ve Vladimir Putin'in halka sesleniş konuşmasından bir kareye yer verildi.

#5
Foto -

"Putin birkaç gün içinde başkenti ele geçirecek" diyen Mail gazetesi, bir bebek ve annesinin fotoğrafını paylaştı. Yıldırım harekatından sonra Rus askerlerinin Kiev'in kuşattığı, yaşananlar karşısında Putin'i işaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Avrupa haritasının yeniden kanla çizildiğini" söylediği kaydedildi.

#6
Foto - Daily Telegraph,

Daily Telegraph, "Yeni soğuk savaş" şeklinde bir manşetle farklı noktalarda yaşanan çatışmaları okurlarına aktardı. Rusya'ya bağlı birliklerin hızlı bir ilerleme kaydettiği ve başkent Kiev'e yaklaştığı belirtilerek, Batılı güçlerin Putin'i kınadığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Putin'in Hitler'e benzetildiği bir görsele yer verildi.

#7
Foto - Saldırıdan bir fotoğrafla haberi aktaran Financial Times, şiddetli saldırılarda çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i

Saldırıdan bir fotoğrafla haberi aktaran Financial Times, şiddetli saldırılarda çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmakla" suçladığı notuna yer verildi.

#8
Foto -

"Ukrayna'nın acısı" ifadesini kullanan inews, savaşın Avrupa'ya sıçradığı bir dönemde Ukraynalı ailelerin yaşadıkları yerleri terk ettiklerini yazdı. "Kremlin Ukrayna'ya hava, kara ve deniz saldırıları başlatırken, Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtadaki en ciddi güvenlik krizi" denilerek, onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı ifade edildi.

#9
Foto - Rusya lideri Putin'e yönelik sert ifadeler kullanan Express,

Rusya lideri Putin'e yönelik sert ifadeler kullanan Express, "Dün eli kanlı saldırgan Putin korkunç ve tam ölçekli bir işgal başlatırken, dünya korku içinde nefes nefese kaldı." dedi. Haberin manşetinde Boris Johnson'ın "Avrupa'nın haritasının kanla yeniden çizildiğine" dair ifadesine yer verildi.

#10
Foto - Hitler ve Putin'in fotoğraflarına yer veren Metro,

Hitler ve Putin'in fotoğraflarına yer veren Metro, "Avrupa'da savaş" manşetini attı. Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Putin, Ukrayna'yı işgal ettiği için 21. yüzyıl Hitler'i olarak damgalandı." şeklinde bahsedildi.

#11
Foto - Daily Star,

Daily Star, "Kana susamış Vlad" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. "Diktatör, işgalde onlarcasını öldürüyor. Onu durdurmaya çalışırsak intikam almakla tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi. Hitler'e benzetilmeye çalışılan Putin'in fotoğrafının üzerinde "Kimi kandırdığını sanıyorsun, Sayın Putin?" sorusu yöneltildi.

#12
Foto - Çin basınından Global Times, Pekin yönetiminin Avrupa'da etkili güvenlik mekanizması kurulması çağrısında bulunduğunu aktardı. Saldırıya uğrayan askeri bir havalimanından yükselen siyah dumana ilişkin bir kareye yer verilerek,

Çin basınından Global Times, Pekin yönetiminin Avrupa'da etkili güvenlik mekanizması kurulması çağrısında bulunduğunu aktardı. Saldırıya uğrayan askeri bir havalimanından yükselen siyah dumana ilişkin bir kareye yer verilerek, "Rusya, Ukrayna'yı felç ettikten sonra konuşmaya hazır" denildi.

#13
Foto - Hindistan basınından The Times of India,

Hindistan basınından The Times of India, "Rus Ruleti: Putin savaşa gidiyor" diyerek, dünyanın kırmızı alarmda olduğu bilgisine yer verdi. Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırısının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olduğu detayına aktarıldı.

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