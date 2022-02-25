"Kana susamış Vlad!" Dünya devinden Putin'e görülmemiş tepki

Sun gazetesi de Mirror ile aynı ifadeye yer vererek, Putin saldırısına dünyanın tepkisini aktardı. Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiği ve bu gelişmenin endişeye neden olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, bir saldırı sonucu ortaya çıkan yoğun duman ve Vladimir Putin'in halka sesleniş konuşmasından bir kareye yer verildi.