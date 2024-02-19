Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

İddiaya göre Van, toplanan bu paraları da askeri uçaklarla Gülen'e gönderdi. Ramazan ayı öncesinde, Adana ve çevresindeki illerde yaşayan zengin iş adamlarını tek tek telefonla arayıp, 50’şerli gruplar halinde üsse davet ederek, silahları gösterip, ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışan, 23 Temmuz 2016’da, bir restoranda yapmayı planladığı yemeğe yaklaşık 500 işadamını davet eden Van’ın, davetlilerden ‘Kartal Vakfı’na 10 bin ila 250 bin lira arasında bağışta bulunmalarını da istediği ortaya çıktı. Bazı iş adamlarının kendilerine gönderilen hesap numarasına istenen miktardaki parayı yatırdığı ancak savcılığın bu paralara el koyduğu öğrenildi. (…)”