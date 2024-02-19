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Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış
Medya
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Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

2024-02-19 17:20:36
Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, FETÖ ile ilgili şok eden bir iddiayı ortaya attı. Hakkında FETÖ kuryeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın, Türkiye’de toplanan himmetleri ve tehditle alınan bağışları, ABD’ye bakıma gönderilen tanker uçak ve F-16’larla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e taşıdığını ileri süren Orakoğlu, dikkat çeken iddialara yer verdiği Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

“FETÖ’nün, ABD’nin azmettiriciliğinde15 Temmuz’da Türkiye’yi işgal ve iç savaş çıkarmaya yönelik başarısız darbe görünümlü girişiminde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan F-16’lara tanker uçaklarla yakıt ikmali yaptıran, girişim başarısız olunca da Üss’teki ABD’li yetkililerden sığınma talebinde bulunan ancak yakalanarak tutuklanan İncirlik 10.Tanker Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van hakkında, FETÖ kuryeliği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Darbeci Tuğgeneral Van, Türkiye’de toplanan himmetleri ve tehditle alınan bağışları, ABD’ye bakıma gönderilen tanker uçak ve F-16’larla FETÖ elebaşı Gülen'e taşımakla suçlanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan soruşturmayı çok kapsamlı olarak sürdürdüklerini açıklamıştı.

#2
Foto - Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

Tuğgeneral Van, İncirlik Üssü’nde göreve başlar başlamaz ilk olarak FETÖ’cü olmayan müteahhitlerin sözleşmelerini iptal etti, işçilerin işlerine son verdi. İşçilerin ve müteahhitlerin üsse giriş kartlarını iptal ettiren Van, FETÖ’cü müteahhitlere ise sürekli iş olanağı yarattı. Çok sayıda FETÖ’cü işçiyi üsse yerleştiren Van, Suudi Arabistan, Katar, Danimarka ve Almanya'dan gelen askerlerin örgüt mensubu kişilerin işlettiği kantinde yemek yemelerini sağladı. Bu askerler yedikleri bir öğün yemek karşılığında 60 dolar ödemek zorunda bırakıldı. Toplanan paraların büyük kısmını ise örgüt lideri Fetullah Gülen'e gönderilmek üzere ayırdı.

#3
Foto - Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış

İddiaya göre Van, toplanan bu paraları da askeri uçaklarla Gülen'e gönderdi. Ramazan ayı öncesinde, Adana ve çevresindeki illerde yaşayan zengin iş adamlarını tek tek telefonla arayıp, 50’şerli gruplar halinde üsse davet ederek, silahları gösterip, ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışan, 23 Temmuz 2016’da, bir restoranda yapmayı planladığı yemeğe yaklaşık 500 işadamını davet eden Van’ın, davetlilerden ‘Kartal Vakfı’na 10 bin ila 250 bin lira arasında bağışta bulunmalarını da istediği ortaya çıktı. Bazı iş adamlarının kendilerine gönderilen hesap numarasına istenen miktardaki parayı yatırdığı ancak savcılığın bu paralara el koyduğu öğrenildi. (…)”

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