2024-02-19 17:20:36 Kan donduran iddia! İncirlik’ten Fetullah Gülen’e F-16’larla bakın ne taşınmış
Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, FETÖ ile ilgili şok eden bir iddiayı ortaya attı. Hakkında FETÖ kuryeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan İncirlik 10. Tanker Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın, Türkiye’de toplanan himmetleri ve tehditle alınan bağışları, ABD’ye bakıma gönderilen tanker uçak ve F-16’larla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e taşıdığını ileri süren Orakoğlu, dikkat çeken iddialara yer verdiği Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: