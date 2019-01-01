"Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den yardım bekliyor
Irak'ın Duhok kentine bağlı Berdereş ilçesinde yaşayan 23yaşındaki Mahmud Behçet, iki ay önce nadir rastlanan göz ve kulak kanamasırahatsızlığına yakalandı.
Hastalığıyla ilgili AA muhabirine konuşan Behçet, son iki aydırgözyaşı yerine kan ağladığını ve kulağından da bilinmeyen bir nedenle kangeldiğini söyledi.
Ülkedeki birçok hastaneye tedavi umuduyla başvurduğunu dile getirenBehçet, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İki aydır göz ve kulağımda kanama oluyor ancak hiçbir kesik yara iziyok. Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerindebaşvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kanağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene edendoktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."
Behçet'in amcası Emcet Abdurrahman da yeğeninin hastalığı nedeniylebüyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Behçet kan ağladığı zaman kendindengeçiyor." dedi.Mahmud Behçet
Türkiye'ye yardım çağrısı | Kan ağlayan Behçet'in ağabeyi Azad Behçet de kardeşinin tedaviedilmesi için yardım çağrısında bulundu.Ağabey Behçet, "Bu hastalığa o kadar az rastlanıyor ki buradakidoktorlar bile şaşırıyor ve ne olduğunu bilmiyor. Şu ana kadar 50 kez muayeneoldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti ile Türkiye hükümetinden kardeşiminhastalığının teşhisi ve tedavi altına alınması konusunda yardım etmesiniistiyoruz." diyerek yardım talebinde bulundu.