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Aktüel
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı

2024-07-02 08:04:52
Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Çorum’un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Rıza Aktürk yönetimindeki 34 VJ 9679 plakalı kamyonet, Eskiyapar Kavşağı'nda dönüş yapan Ceylan Arslan yönetimindeki 06 FYL 10 plakalı araç ile çarpıştı.

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Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Kazada otomobil sürücüsü Ceylan Arslan yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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