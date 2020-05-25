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Kamuda normalleşme için 1 Haziran hazırlığı

2020-05-25 16:18:21
Kamuda normalleşme için 1 Haziran hazırlığı

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti.

#1
Foto - Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.

#3
Foto - Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

#4
Foto - Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak.

#5
Foto - Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

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