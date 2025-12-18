Kalp krizi sinyali olabilir, mide ağrısı deyip geçmeyin! Uzman hafife almayın deyip tehlikeyi açıkladı! Dikkat diyorlar

  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, "Mide bölgesinde hissedilen bir ağrı bazen "basit bir hazımsızlık" değil dedi. Bu kez önemli son gelişmelere ilişkin uzmanı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, "Mide bölgesinde hissedilen bir ağrı bazen “basit bir hazımsızlık” değil, kalp krizi gibi ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Mutlaka ciddiye alınıp kardiyoloji muayenesi yapılması gerekmektedir" dedi. Uzmanı önemli açıklamalarda bulundu.

Hepimiz zaman zaman mide ağrısı yaşarız ve genellikle bunu yediğimiz bir şeye veya strese bağlayıp çok önemsemeyiz. Ancak mide bölgesinde hissedilen bir ağrı bazen “basit bir hazımsızlık” değil, kalp krizi gibi ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. MİDE AĞRILARINI ÖNEMSEYİN! Önemsemediğiniz mide ağrısı kalp krizi habercisi olabileceğine dikkat çeken Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle beklenmedik anda gelen şiddetli veya farklı bir mide ağrısını hafife almamak gerekir. Kalp krizi belirtileri her zaman filmlerde gördüğümüz gibi dramatik göğüs ağrıları şeklinde ortaya çıkmayabilir; bazen vücudumuzun verdiği sinyaller daha sinsi ve belirsiz olabilir. Bu yazıda mide kaynaklı ağrıların nasıl kalp krizi semptomlarıyla karıştırılabileceğini, nelere dikkat etmek gerektiğini ve sağlığımız için hangi adımları atmamız gerektiğini samimi bir dille ele alıyoruz.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ HER ZAMAN AYNI DEĞİLDİR! Klasik olarak kalp krizini düşündüğümüzde aklımıza şiddetli göğüs ağrısı, sol kola yayılan baskı ve nefes darlığı gelir. Oysa herkesin vücut yapısı ve tepki şekli farklıdır; kalp krizi geçiren bazı kişiler bu tipik belirtileri yaşamayabilir. Örneğin kadınlarda, ileri yaşlardaki bireylerde ve diyabet hastalarında kalp krizi daha atipik belirtilerle seyredebilir. Bu gruplarda göğüste belirgin bir ağrı olmaksızın, sadece mide bulantısı, hazımsızlık hissi, üst karın bölgesinde ağrı, soğuk terleme veya aniden bastıran yoğun yorgunluk gibi şikâyetlerle kalp krizi gelişebileceği bilinmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Yücel de kalp krizinin herkeste aynı şekilde ortaya çıkmayabileceğine dikkat çekiyor. Yücel’e göre bazı vakalarda kalp krizi, beklenenin aksine yalnızca mide ağrısı veya rahatsızlığı hissiyle kendini gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri taşıyan veya daha önce kalp problemi yaşamış kişilerin mide bölgesindeki açıklanamayan ağrıları asla göz ardı etmemesi gerekiyor. Hayati bir organ olan kalbin yeterli kan akışını alamaması (yani kalp krizi) durumunda, ağrının göğüste hissedilmesi şart değildir; ağrı hissi karın bölgesine, mide çevresine, hatta bazen sırta veya çeneye yansıyabilir. Vücudumuzun sinir ağları nedeniyle kalpteki bir sorun, sanki midede veya karında bir problem varmış gibi algılanabilir. Sonuç olarak kişi kendini “midem ağrıyor, herhalde dokunan bir şey yedim” diye düşünürken aslında kalbiyle ilgili acil bir durum yaşayabilir. MİDE AĞRISI VE KALP KRİZİ NEDEN KARIŞTIRILIYOR? Kalp ve mide bölgelerinin yakınlığı ve bu iki sistemin belirtilerinin kısmen örtüşmesi, ağrının kaynağını anlamayı zorlaştırabilir. Kalp krizi geçiren birinin yaşayabileceği bazı belirtiler (örneğin mide bulantısı, hazımsızlık hissi veya göğüste yanma gibi şikâyetler) yüzünden kişi önce mideyle ilgili bir sorun olduğunu düşünebilir. Benzer şekilde, ciddi bir mide rahatsızlığı (örneğin reflü veya ülser atağı) olan kişiler de göğüste hissettikleri yanma ve ağrı yüzünden panikle kalp krizi geçirdiklerini sanabilirler. Her iki durumda da belirtiler birbirine benzediği için yanlış yorumlama riski vardır. Peki mideyle kalbi karıştırmamak için hangi işaretlere dikkat etmeliyiz? Öncelikle, ağrının karakteri ve eşlik eden belirtiler bize ipucu verebilir. Mide kaynaklı sorunlarda ağrı çoğu zaman yanma veya ekşime şeklinde tarif edilir. Özellikle yemeklerden sonra veya yatarken ortaya çıkan, göğüs kafesinin ortasından boğaza doğru yayılan bir yanma hissi genellikle reflü (mide asidinin yemek borusuna kaçması) belirtisidir. Bu tip ağrı antiasit ilaç alındığında veya oturur pozisyona geçildiğinde hafifleyebilir, ayrıca ağza acı-ekşi bir tat gelmesi gibi belirtiler eşlik edebilir. Buna karşılık kalp krizinde ağrı genellikle baskı veya sıkışma hissi şeklinde tarif edilir ve çoğunlukla dinlenme hâlinde veya efor esnasında aniden ortaya çıkar. Kalp krizi ağrısı antiasit ilaçlarla geçmez ve çoğunlukla boyun, çene, omuz veya sol kola doğru yayılabilir. Örneğin kalp krizi geçiren hastalar bu hissi bazen “Göğsümde bir fil oturuyor gibiydi” diye tarif eder. Eğer ağrı göğüs ya da üst karın bölgesinden başlayıp vücudun başka bölgelerine yayılıyorsa ve beraberinde soğuk terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı gibi bulgular da varsa, bu durum mideyle ilgili bir problemden ziyade kalp kökenli bir soruna işaret ediyor olabilir. Bir diğer fark, tetikleyici unsurlardır. Mide rahatsızlıklarına bağlı ağrılar çoğu kez ağır bir öğün sonrası veya çok yağlı/asitli yiyeceklerin tüketiminin ardından başlar. Örneğin gece yatmaya yakın çok yemek yiyen birinin reflü nedeniyle göğsünde yanma hissetmesi yaygın bir durumdur. Kalp krizine bağlı ağrılar ise sıklıkla fiziksel efor sırasında veya duygusal stres anlarında ortaya çıkar; yani yemekle doğrudan bağlantılı değildir. Ayrıca hafif tempolu yürüyüş yapmak veya merdiven çıkmak gibi aktivitelerle ağrınız tetikleniyorsa, bu durum mide sorunundan ziyade kalp ile ilgili bir sorunu düşündürür. Son olarak, ağrının süresine ve şiddetine de dikkat etmeliyiz.

Basit bir mide yanması genelde kısa süreli olup pozisyon değiştirince veya ilaç alınca rahatlama olur. Ancak 15 dakikadan uzun süren, dinlenmekle geçmeyen şiddetli bir ağrı ciddiye alınmalıdır. Bu tür inatçı ağrı kalp krizi belirtisi olabileceği için vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Uzmanlar, kalp krizi şüphesinde “dakikaların bile önemi olduğunu” vurgulayarak, tereddüt ediyorsak emin olana kadar kalp yönünden değerlendirme yaptırmamız gerektiğini belirtiyorlar.

HER MİDE AĞRISI KALP KRİZİ DEĞİLDİR! Elbette her mide ağrısı yaşadığımızda paniğe kapılıp kalp krizi geçiriyoruz diye düşünmek de doğru değil. Mide ağrısının çok çeşitli ve genellikle daha yaygın görülen nedenleri vardır. Örneğin toplumda sık rastlanan gastrit (mide iltihabı) veya ülser (mide ya da bağırsak yüzeyinde yara), karın üst kısmında ağrı ve yanma hissine yol açabilir. Gastroözofageal reflü (reflü hastalığı), mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu göğüste yanma ve mide ağrısına sebep olabilir. Yine safra kesesi taşları veya iltihabı, özellikle yağlı bir yemeğin ardından karın sağ üst tarafında başlayan şiddetli ağrılar yapabilir ve bu ağrı bazen omuza ve göğüs bölgesine vurabilir. Pankreatit (pankreas iltihabı), böbrek taşı veya basit bir gaz sancısı bile karın bölgesinde çok güçlü ağrılar oluşturabilir. Yani, mide çevresindeki her ağrının altında mutlaka kalple ilgili bir sebep aramak yanlış olur. Burada önemli olan, alışık olduğumuz, geçici ve nedeni belli ağrılarla, alışılmadık derecede şiddetli veya nedeni belirsiz ağrıları ayırt etmektir. Örneğin yıllardır reflü sorunu yaşayan bir kişi, neyin tetiklediğini ve nasıl bir ağrı olduğunu genellikle bilir. Ancak farklı bir karakterde, daha önce deneyimlemediği bir ağrı yaşarsa “Nasıl olsa yine midem” diyerek geçiştirmemelidir. Ağrının sebebinden emin olamıyorsak veya normalde mide ilacı almakla geçen bir ağrı bu kez geçmiyorsa, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Unutmayalım ki yukarıda saydığımız mide rahatsızlıklarının birçoğu ciddi olsa bile hayati tehlike genellikle oluşturmaz, oysa kalp krizi erken müdahale edilmezse hayatımıza mal olabilecek bir tablodur. Bu yüzden, şüpheli durumlarda “önce kalbi ekarte etmek” (kalple ilgili sorunu testlerle dışlamak) doktorların sıkça dile getirdiği bir yaklaşımdır. Mide ağrısının kaynağı ne olursa olsun, özellikle orta yaş ve üzerindeyseniz veya kalp riskleriniz varsa, bu tip bir ağrıyı kesin teşhis için bir hekime danışmanız en doğrusudur. ÖNERİ VE UYARILAR •Belirtilerinizi iyi gözlemleyin: Mide bölgesinde aniden başlayan, çok şiddetli veya daha önce hissetmediğiniz türde bir ağrı varsa bunu izleyin. Ağrı birkaç dakikada geçmiyorsa, şiddetleniyorsa veya yayılıyorsa durumu ciddiye alın. •Eşlik eden semptomlara dikkat edin: Mide ağrısına soğuk terleme, nefes darlığı, göğüste sıkışma, çarpıntı, baygınlık hissi, bulantı/kusma, kol veya çenede ağrı gibi şikâyetler eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden tıbbi yardım alın. Bu bileşke belirtiler kalp krizine işaret edebilir. •Risk faktörlerinizi bilin: 45 yaş üzerindeyseniz, ailenizde kalp hastalığı öyküsü varsa, tansiyon veya şeker hastasıysanız, sigara kullanıyor ya da kolesterolünüz yüksekse kalp krizi geçirme riskiniz daha yüksektir. Bu risk faktörlerine sahipseniz, mideyle ilgili bir sorun yaşadığınızda da “önlem olarak kalp kontrolünden geçmeyi” ihmal etmeyin. Düzenli doktor kontrolleriyle hem kalp sağlığınızı hem de genel sağlığınızı koruyun. •Şüphe durumunda harekete geçin: Mide ağrınızın kalp krizi olabileceğinden endişe ediyorsanız “Yanlış alarmsa zararı yok, ama ya gerçekse?” diye düşünün. Tereddüt ediyorsanız emin olana kadar profesyonel değerlendirme isteyin. Ağrı çok şiddetliyse veya kalp krizini düşündürecek belirtiler varsa 112’yi aramaktan çekinmeyin. Kalp krizinde erken müdahale hayat kurtarır; “yanlış çıkarsa rezil olurum” diye düşünmek yerine, geç kalıp pişman olmamayı hedefleyin. •Sağlıklı yaşam ile önlem alın: Son olarak, hem kalp krizi riskini azaltmak hem de reflü, gastrit gibi mide sorunlarını en aza indirmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin. Dengeli beslenme, aşırı yağlı ve aşırı porsiyonlu yemeklerden kaçınma, sigarayı bırakma, düzenli egzersiz yapma ve stresten uzak durma gibi adımlar genel sağlığınızı iyileştirir. Bu sayede hem kalbiniz daha güçlü olur hem de sindirim sisteminiz daha rahat çalışır. Unutmayın: Vücudunuzun gönderdiği sinyalleri küçük de olsa önemseyin. “Midem ağrıyor, geçer herhalde” demeden önce bir durup dinleyin – ağrınızın şekli, süresi ve eşlik eden diğer hisler size aslında başka bir şeyi anlatıyor olabilir. Şüpheli durumlarda bir sağlık profesyoneline danışarak en kötü ihtimali ekarte etmek her zaman en güvenli yoldur. Kendi sağlığınızın en önemli takipçisi siz olun; gerektiğinde zamanında harekete geçerek hem içinizi rahatlatın hem de olası ciddi sorunların önüne geçin. Sağlıklı günler dileğiyle" diyerek sözlerine son verdi. Gastrit belirtileri arasında mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülürken, mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan boğazda yanma, reflünün en sık görülen belirtisidir.

