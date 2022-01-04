Kalp hastalıkları hakkında yaygın 10 yanlış bilgi

Önerilen dozlarda alınan çoğu vitaminin kalp sağlığı için kötü olma olasılığı düşük olsa da, herhangi bir vitamin takviyesi almanın kalp hastalığı riskini azaltabileceğine dair bir kanıt yoktur. Ve kesinlikle sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizin yerini alamazlar. Örneğin, birçok inceleme ve analiz, multivitamin ve mineral takviyeleri ile koroner kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler sonuç arasında bir ilişki aradı. 2018'de yayınlanan analiz, 2 milyon katılımcı da dahil olmak üzere mevcut 18 çalışmadan veri aldı. Yazarlar, multivitaminler ve minerallerle takviyenin genel nüfusta kardiyovasküler sonuçları iyileştirmediği sonucuna varmıştır. Beslenme söz konusu olduğunda kestirme yollar yoktur, takviyeler sağlıklı gıdaların yerini tutmaz. Bir sağlık uzmanı başka nedenlerle vitamin veya mineral takviyesi reçete edebilir, ancak kardiyovasküler hastalıkları önlemek için multivitamin alımı genellikle önerilmez.