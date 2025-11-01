Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Acil Tıp Kongre Başkanı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mücahit Kapçı, "Sarı serum, içeriğindeki B ve C vitaminleri gibi bileşenlerin etkisiyle sarı rengini alan, genellikle doktor reçetesi veya talimatı ile uygulanan, bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücutta enerji artışı sağlayan bir destek tedavisidir. Halk arasında 'atom serumu' olarak da adlandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Kapçı, sarı serumun doktor önerisi haricinde kullanıldığında; alerjik reaksiyonlar, böbrek ve karaciğerlerde yük gibi yan etkilere neden olabildiğine de dikkat çekerek, "Doğru hastalıklarda ve doktor gözetiminde uygulandığında güvenli kabul edilse de bilinçsiz veya gereksiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" uyarısında bulundu.