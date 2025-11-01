  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul'a 100 kilometre mesafede doğalgaz bombası!

Abur cubur diyip yüklenmemeli! Sağlığımız için ortaya çıkan rakamlar korkunç!

Dünya İsrail'in Kaan itirafını konuşuyor! Kabul etmek zorunda kaldılar

Demans için Beş ‘erken bunama’ belirtisi açıklandı: Aman dikkat diyelim…

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy müjdeli haberi verdi! Sındırgı için bakın ne dedi…

‘Asım’ın nesli’ gümbür gümbür geliyor: Diyanet sordu veliler cevap verdi

Antibiyotik için ciddi uyarı uzman isimden geldi! Vücudunuza destek için bunu yapın...

Kahvaltı gerçekten şart mı! Uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı büyüyor!

Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Ata tohumunda bereket! 35 kiloya ulaştı
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Uzmanlardan sarı serumla ilgili ciddi bir uyarı daha geldi.

#1
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Grip mevsimi başladı. Artan grip vakalarının ardından, ‘sarı serum’ veya ‘atom serum’ tehlikesi yeniden gündeme geldi. Geçen yıl sarı serum nedeniyle peş peşe ölüm haberleri gelmişti. Bu nedenle acil tıp uzmanları ‘sarı serum’ uyarısı yaptı.

#2
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Türkiye Acil Tıp Vakfı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen '5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde, acil tıp uzmanları ile bir araya geldim. Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında da bir artış gözlemleniyor. Grip mevsiminin de başladığı bu günlerde acil tıp uzmanlarına 'sarı serum' takviyesini sordum. Bakın acil tıp uzmanları hangi uyarılarda bulundu...

#3
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Acil Tıp Kongre Başkanı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mücahit Kapçı, "Sarı serum, içeriğindeki B ve C vitaminleri gibi bileşenlerin etkisiyle sarı rengini alan, genellikle doktor reçetesi veya talimatı ile uygulanan, bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücutta enerji artışı sağlayan bir destek tedavisidir. Halk arasında 'atom serumu' olarak da adlandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Kapçı, sarı serumun doktor önerisi haricinde kullanıldığında; alerjik reaksiyonlar, böbrek ve karaciğerlerde yük gibi yan etkilere neden olabildiğine de dikkat çekerek, "Doğru hastalıklarda ve doktor gözetiminde uygulandığında güvenli kabul edilse de bilinçsiz veya gereksiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" uyarısında bulundu.

#4
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

"Bir hekim olarak en çok alerjik reaksiyonlardan çekindiğimi söyleyebilirim" diyen Prof. Dr. Kapçı, şunları söyledi: "Serumun içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı alerjisi olan kişilerde kaşıntı, döküntü, kızarıklık, nefes darlığı ve anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle kesinlikle hastane ortamı dışında yaptırılmaması gerekir, yapılıyor ise de hastanede doktor tavsiyesi ve gözetiminde yapılması gerekmektedir."

#5
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Hamidiye Şişli Etfal Acil Sorumlusu Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek ise grip mevsiminde acil servis başvurularının yüzde 30 arttığına dikkat çekerek, "Bu da günlük 1000 hastanın başvurduğu acil servislere 300 hastanın yani grip vakasının daha başvurması demek. Hastalarımızdan acil servislerde 'Hocam sarı serum taksanız olmaz mı?' sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Bir de evlerinde, iş yerlerinde yetkisiz kişiler ve uygun olmayan koşullarda takılan bu tip serumların yarattığı hayati risk ile acile gelen hastalarla çok karşılıyoruz. Endikasyonu ve yararı olmadan 'hastaya iyi gelir' amacıyla yapılan bu tip yaklaşımlar hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir" dedi. "Biz acil tıp uzmanları, kanıta dayalı tıbbın ön saflarındayız" diyen Doç. Dr. Altınbilek, şöyle dedi: "Hastaya bir serum takmak yerine, gerçek gereksinimini belirleyip, uygun tedaviyi seçmek daha uygun olacaktır."

#6
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Eğitim Şefi Prof. Dr. Özgür Söğüt ise şu uyarılarda bulundu: "Grip döneminde acil servislere başvurular da artıyor. Grip salgınında günlük acile başvuran hasta sayısı 2 bin 300'lere kadar ulaşabiliyor. Her grip döneminde de hastaların sarı serum talepleri artıyor. Acile gelen hasta 'Bana sarı serum takar mısınız?' diyor. Bunu günde neredeyse 300-400 kişiden duyuyoruz.

#7
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Hasta kendini sarı serum alınca iyi olacağına inandırmış. Oysa sarı serumun ağızdan alınan ilaçlardan bir farkı yok. Serum yerine ilaçlarını ağızdan alıp, istirahat edip, bol su içerek, iyileşebilir." Sarı serumun masum olmadığının altını çizen Prof. Dr. Söğüt, "Alerjiye yatkın kişilerde çok ciddi anafilaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Tansiyonu düşürüp, hastayı şoka sokabilir. Çok ciddi solunum sıkıntısına, astım krizine neden olabilir. Hasta kalp durması yaşayabilir. Damar yolu açılarak, yapılan bir tedavi olduğu için damar yolunda komplikasyonlar gelişebilir" dedi.

#8
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Sarı serumun masum olmadığının altını çizen Prof. Dr. Söğüt, "Alerjiye yatkın kişilerde çok ciddi anafilaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Tansiyonu düşürüp, hastayı şoka sokabilir. Çok ciddi solunum sıkıntısına, astım krizine neden olabilir. Hasta kalp durması yaşayabilir. Damar yolu açılarak, yapılan bir tedavi olduğu için damar yolunda komplikasyonlar gelişebilir" dedi.

#9
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Prof. Dr. Söğüt, "Hastaların bazen 'Hocam yoğunsanız evde sarı serum taktırabiliriz' dediğini söyleyerek, şu uyarıyı yaptı: "Bu talep yanlıştır. Çünkü, evde bu serumu taktırmak, yan etkiler ortaya çıktığında erken müdahale şansını ortadan kaldırır. Evde uygulamak çok sakıncalı."

#10
Foto - Kalbinize öyle bir zararı var ki... Artık bu uyarıya kulak verme zamanı geldi!

Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çalık da "Tıbbi olarak 'sarı serum' diye bir sıvı yoktur" diyerek, şunları söyledi: "Aslında bilimsel bir ilaç değil, alışkanlıkların, kolaycılığın ve bazen de hasta beklentilerinin bir ürünüdür. Sarı serum, bir tedavi değildir. Hiçbir klinik rehberde 'sarı serum endikasyonu' diye bir madde yoktur. Enerji verici değildir. Vitamin içeriği genellikle düşüktür ve akut durumda hastaya anlamlı bir katkı sağlamaz. Plasebodan fazlası değildir. Bazı hastalar, 'serum takıldıysa iyileşiyorum' hissine kapıldığı için, aslında 'sarı serum' bir tür kültürel plasebo haline gelmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Bağcılar'da patlama!
Gündem

İstanbul Bağcılar'da patlama!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!
Gündem

İYİ Parti’den Meclis'te Kurtulmuş'a terbiyesizlik: Salonu terk etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın terbiyesizliğine maruz kaldı! Usta’nın ..
Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
Gündem

Faşist Wilders belasını buldu! Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Hollanda'da 29 Ekim'de yapılan erken genel seçimde yaklaşık 7 puan oy kaybeden ırkçı lider Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV),belasını ..
‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz
Gündem

‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman Şansölye'ye çektiği Gazze ayarının Sözcü'de H..
Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!
Siyaset

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

Muhalif gazeteci Cüneyt Özdemir’in son yorumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesine saç baş yolduracak.

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var
Gündem

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irili ufaklı 1 milyondan fazla insansız hava aracına sahip olduğunu ifade eden Yunanistan Savunma Bakanı "Eğer b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23