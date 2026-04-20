Kahramanmaraş’taki okul katliamı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia! Kadın öğretmene attığı rezil mesajlar ortaya çıktı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Baydur’un bir kadın öğretmene, “uygun değil” yanıtına rağmen ısrarcı ve uygunsuz mesajlar attığı öne sürüldü. Yazışmalar kamuoyunda tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.