Kahramanmaraş’taki okul katliamı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia! Kadın öğretmene attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

İddialara göre Baydur’un öğretmene gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı: - “Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?” - “Evet” - “Neler yapıyorsun” - “Okul, dershane bir şey yok başka” - “Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum” - “Uygun değil görüşmemiz” - “Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem”