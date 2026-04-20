Uzman isim korkunç haberi verdi: 2050'ye kadar 2 milyar kişi karaciğer hastası olabilir!

Türkiye'de karaciğer yağlanması artık sadece bir "bulgu" değil, bir salgın boyutundadır. Araştırma sonuçlarına göre özellikle metabolik sendromu (tansiyon, şeker ve kolesterol üçlüsü) olan bireylerde karaciğerin taranmasının kritik önemde olduğu vurgulanmaktadır. Karaciğer yağlanması sadece karaciğeri değil; tüm vücut sistemini (kalp, damar, hormonlar) etkileyen "metabolik bir buzdağının" görünen kısmıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi obezitenin yüksek olduğu ülkelerde sigaradan sonra ikinci en sık ölüm sebebidir.