Uzman isim korkunç haberi verdi: 2050'ye kadar 2 milyar kişi karaciğer hastası olabilir!
Karaciğer yağlanması sorunu maalesef giderek yaygınlaşıyor.
Karaciğer yağlanması sorunu maalesef giderek yaygınlaşıyor.
Karaciğer yağlanması hem dünyada hem Türkiye'de en önemli sağlık problemlerinden biri haline geldi. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Türkiye'nin obezite oranlarıyla "yüksek riskli" bölgede olduğunu vurgulayarak 2050 yılına kadar 2 milyar insanın karaciğer hastası olabileceğini belirtti. İnsülin direncinin karaciğer sertleşmesindeki korkutucu rolünü ve ekonomik durumun karaciğer sağlığı üzerindeki etkisini anlatan uzman isim, "Bu sadece bir yağlanma değil, tüm vücudu etkileyen bir metabolik buzdağıdır" uyarısında bulundu.
Günümüzde modern yaşamın en büyük tehditlerinden biri haline gelen obezite, karaciğer sağlığını adeta kuşatma altına almış durumda. 2023 yılında dünya genelinde 1,3 milyon kişide görülen karaciğer yağlanmasının, 2050 yılına gelindiğinde 2 milyar kişiye yaklaşacağı tahmin ediliyor.
Açıklamalarda bulunan Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, karaciğer yağlanmasının basit bir organ sorunu olmadığını; tansiyondan şeker metabolizmasına, uyku apnesinden kısırlığa kadar tüm sistemleri felç eden bir "metabolik sendrom" olduğunu ifade ediyor.
Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu'nun karaciğer yağlanmasına ilişkin açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Karaciğer yağlanması basit bir hastalık mı? Obezite ve karaciğer yağlanması giderek artan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılında dünyada 1,3 milyon kişide karaciğer yağlanması tespit edilmiştir. Bu sayının 2050 yılında 1,8 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
Bugün biz karaciğer yağlanmasının basit bir organın yağlanması olmadığını biliyoruz. Bu antite bugün metabolik sendrom denen; tansiyon yüksekliği, kan yağlarının yükseldiği, şeker metabolizmasının bozulduğu, yüzde 90 şişmanlık ile korele giden ve immün sistem dahil kalp, böbrek, uyku apnesi, erkeklerde erkeklik hormonunun azalması, kadınlarda düşük ve kısırlık gibi tüm sistemleri etkileyen bir hastalığın bir parçasıdır. Türkiye, maalesef obezitenin yüksek olduğu ülkeler listesindedir. Ortalama erişkinlerde yüzde 30 civarında olan obezite, çocuklarda yüzde 1,9 ile yüzde 30 arasında değişmektedir.
Karaciğer yağlanması (yeni adıyla MASLD) ve buna bağlı fibrozis (karaciğer doku sertleşmesi) üzerine yapılmış güncel ve oldukça çarpıcı veriler sunan çalışmalara göre:
Risk Altındaki Her İki Kişiden Biri MASLD Hastası Türkiye'de obezite (2) ve diyabet () oranlarının yüksekliği, ülkeyi karaciğer hastalıkları açısından "yüksek riskli" bir bölge hâline getiriyor. Yapılan bir çalışmada katılan ve en az bir metabolik risk faktörüne (tansiyon, şeker, kolesterol vb.) sahip 1.039 yetişkinin W,5'inde (neredeyse her iki kişiden biri) karaciğer yağlanması tespit edilmiştir.
Karaciğer yağlanması erkeklerde daha mı fazla? Türkiye verilerine göre erkeklerde karaciğer yağlanması görülme oranı kadınlara göre daha yüksektir. Ancak fibrozis (hasar) aşamasına gelindiğinde kadınlarda oranların erkeklerle benzer olduğu, hatta çok hafif daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Türkiye'de karaciğer yağlanması artık sadece bir "bulgu" değil, bir salgın boyutundadır. Araştırma sonuçlarına göre özellikle metabolik sendromu (tansiyon, şeker ve kolesterol üçlüsü) olan bireylerde karaciğerin taranmasının kritik önemde olduğu vurgulanmaktadır. Karaciğer yağlanması sadece karaciğeri değil; tüm vücut sistemini (kalp, damar, hormonlar) etkileyen "metabolik bir buzdağının" görünen kısmıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi obezitenin yüksek olduğu ülkelerde sigaradan sonra ikinci en sık ölüm sebebidir.
Günümüzde karaciğer kanserinden ölüm oranları artmaya devam etmektedir. Artan obezite, karaciğer yağlanması ve iltihabı karaciğer tümör oluşumu için yeterlidir; illa siroz olmak gerekmemektedir. Karaciğer yağlanması olan kişilerin ölüm oranları sağlıklı bireylerden 12 kat fazladır.
