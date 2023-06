Karıncalardan rahatsız olan kadın yaşadığı o anları anlattı. "Çamaşır yıkamaya gittim, makinenin kapağını açınca her yerden karıncalar fışkırmaya başladı" diyen talihsiz kadın önce böcek ilacıyla karıncalardan kurtulmaya çalıştı. Ancak yaptığı işe yaramadığı gibi karıncaların sayısı her geçen gün arttı. Makinenin her yerini kaplayan karıncalardan LED ekranın içinde bile dolaştığını söyleyen kadın, "Korku filmi gibyidi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.