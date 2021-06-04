2021-06-04 16:13:00 Kadıköy’de şok görüntüler! Dalgıçlar hepsini çıkardı
Dalgıçlar Kadıköy İskelesi'nde su altı temizliği yaptı.
Dalgıçlar Kadıköy İskelesi'nde su altı temizliği yaptı.
Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.
Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.
Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşlar da denizden çıkarılanları görünce şaşkınlık yaşadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23