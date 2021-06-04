  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
5
Kadıköy’de şok görüntüler! Dalgıçlar hepsini çıkardı

2021-06-04 16:13:00
Kadıköy’de şok görüntüler! Dalgıçlar hepsini çıkardı

Dalgıçlar Kadıköy İskelesi'nde su altı temizliği yaptı.

#1
Foto - Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.

Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.

#2
Foto - Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.

#3
Foto - Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.

Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.

#4
Foto - Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşlar da denizden çıkarılanları görünce şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşlar da denizden çıkarılanları görünce şaşkınlık yaşadı.

'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Uzak durun, eriyecek
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Uzak durun, eriyecek

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın'dan son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin kritik bir açıklama geldi.

Gündem

"Bu tarihi bir karar" diyen Cihat Yaycı'dan Filistin bombası! "Türk askeri..."

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Anlaşmay..
FETÖ'den alçak tehdit: Olacakları hayal bile edemezsin
Gündem

FETÖ'den alçak tehdit: Olacakları hayal bile edemezsin

Savcı Mustafa Kızılateş, FETÖ'nün kendisine yönelik tehdidini açıkladı. Kızılateş, teröristbaşı Fetullah Gülen'in akrabalarıyla ilgili bir d..
‘Bölge patlamaya hazır’ denmişti! Beklenen oldu: Ölüler var
Dünya

‘Bölge patlamaya hazır’ denmişti! Beklenen oldu: Ölüler var

Dağlık Karabağ'ın Kelbecer bölgesinde Ermeni güçlerinin döşediği mayınlardan biri patladı. Yaşanan olayda 2 Azeri gazeteci yaşamını yitirdi...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Milyonlar bugünkü müjdeyi beklerken Erdoğ..
Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek beton dökülmüştü! O kuyunun son hali
Ekonomi

Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek beton dökülmüştü! O kuyunun son hali

Diyarbakır'da yıllar önce 'petrol bulunamadı' diyerek üzerine beton dökülen Yenişehir-1 kuyusundan çıkan petrol görüntülendi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay