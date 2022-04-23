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Hayat-Aktüel
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Kaçakçılardan kurtarılan yavrular hayata tutunuyor

2022-04-23 17:25:16
Kaçakçılardan kurtarılan yavrular hayata tutunuyor

Diyarbakır'da doğal ortamlarından koparılarak satılmak için şehir dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 6 sincap yavrusu şırıngayla yaşama bağlanıyor.

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Foto - Diyarbakır'da ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Ekipler, Çınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan ve arama yapılan otobüste, kutular içerisinde yeni dünyaya gelmiş 20 sincap buldu. Sincapların satılmak için il dışına çıkarılmak istendiği belirlendi. Açlıktan bitkin olan yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek koruma altına alındı.

Diyarbakır'da ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Ekipler, Çınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan ve arama yapılan otobüste, kutular içerisinde yeni dünyaya gelmiş 20 sincap buldu. Sincapların satılmak için il dışına çıkarılmak istendiği belirlendi. Açlıktan bitkin olan yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek koruma altına alındı.

#2
Foto - Merkezde veteriner hekimlerce uygulanan ilk tedavinin ardından durumları iyi olan 14 yavru, ekiplerce doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bakıma muhtaç 6 yavrunun ise şırıngayla beslenmeleri sağlanıyor.

Merkezde veteriner hekimlerce uygulanan ilk tedavinin ardından durumları iyi olan 14 yavru, ekiplerce doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bakıma muhtaç 6 yavrunun ise şırıngayla beslenmeleri sağlanıyor.

#3
Foto - Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de şüphelilere, kara avcılığına muhalefetten toplam 28 bin 420 lira ile her sincap için 760 lira ceza uygulandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de şüphelilere, kara avcılığına muhalefetten toplam 28 bin 420 lira ile her sincap için 760 lira ceza uygulandı.

#4
Foto - DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, getirilen yavruların Anadolu sincabı (Sciurus anomalus) olduğunu söyledi. Hayvan kaçakçıları yüzünden, yuvasında annesinin yanında olması gereken sincapların rehabilitasyon merkezinde tedaviye muhtaç hale geldiğini, 6'sını şırıngayla beslediklerini belirten Kaya,

DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, getirilen yavruların Anadolu sincabı (Sciurus anomalus) olduğunu söyledi. Hayvan kaçakçıları yüzünden, yuvasında annesinin yanında olması gereken sincapların rehabilitasyon merkezinde tedaviye muhtaç hale geldiğini, 6'sını şırıngayla beslediklerini belirten Kaya, "Henüz anne sütüne ve bakımına muhtaçlar. O yüzden bunları misafir edeceğiz. Lütfen bu hayvanları kendi doğal ortamlarında, vatanlarında bırakalım. Bunların ticaretini yapmak ne kadar ahlaki? Yavru hayvanları toplayıp hayvan ticareti yapmak ne kadar kötü bir durum. Bu hayvanların doğadaki faydasını insanlar bir bilse, bundan kazanacaklarının çok çok ötesinde. Özellikle sincaplar tam bir orman işçisi gibi çalışır. Meşe palamutlarını, bademleri, cevizleri toprağa saklıyor. Sakladıkları yerlerde bunlar fide oluyor, ağaca dönüşüyor." dedi. Kaya, hayvanların tedavisinin yaklaşık 10 gün süreceğini, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağını ifade etti.

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