Kabiliyetlerini duyunca hayrete düşeceksiniz! Suyun altında düşmana korku salan gizli silah

Su altı insansız keşif aracı RAMPUS’un Savunma Sanayii ve sivil sektör’de kullanılabileceğini vurgulayan Küten, “Biz sistemi iki ana sektör için geliştirdik. Savunma Sanayii ve sivil sektör. Savunma Sanayii’nde tehditlerin tespiti bunlardaki katmanların yapısı. Olası saldırıların tespiti. Aslında suyla ilgili aldığınız verilerin tamamı sıcaklık, tuzluluk, haritalama Ege denizimiz, Kara Deniz’imiz, Kıbrıs bölgesi buradaki bölgelerin tamamının su altı haritalamasını bu cihazlarla yapmanız mümkün. Sivil alanda ise, sualtı kirliliği, müsilaj, su altında ki petrol ya da sızıntının tespiti ya da boru hatlarındaki çatlağın tespiti ya da konulan ekipmanların düzenli aralıklarla tespiti gibi konularda da bu aleti kullanmanız mümkün. Sistem modüler olduğu için ihtiyaca göre değiştirile bilinir. Şuandaki versiyonumuz suyun altında 8 saat kalabiliyor. Bunu yaklaşık 2 knot hızla gerçekleştirmesi mümkün. Projenin kavramsal tasarımına yaklaşık 5 ay önce başladık. Kavramsal tasarımı çok hızlı bir şekilde ilerlettiğimizi söyleye biliriz. Kavramsal tasarımı bitirdik diye bilirim bundan sonra detay tasarım ve üretim aşamasına geçiliyor. Projenin hayata geçmesi yaklaşık 20 aylık bir takvim onu da Ağustos ayı itibariyle hayata geçirmiş olacağız” dedi. “Düşman tehdidi daha karasulara gelmeden önleyerek onu ortadan kaldırma şansınız doğa bilir” Ön tarafta konuşlanan mühimmat sayesinde düşman unsurlarının Türkiye sınırlarına gelmeden imha edilebildiğini vurgulayan Küten, “Biz firma olarak bugüne kadar hep yenilikçi ve ilklere imza atmaya çalıştık. Bir çok ilklere imza da attık. Bu ilkleri yaparken çoğunda desteksiz yol aldık. Bu tür yapıların desteklenmesi gerektiğini düşüyorum. Bu konuda zaten ülkemizde bir farkındalık oluştu. Çoğu zaman ambargolar buna sebep oluyor. Bazen iyi bir karar vericinin inisiyatifiyle oluyor. Bunların devam etmesi hem sektörü daha hızlı ilerletecek hem güncel teknolojileri daha yakalayacağımızı düşüyorum. Biz bu konuda hep hazırız. Her daim yeni ve milli ürünü yapmak için elimizden geleni de yapmaya hazırız. Bu mühimmatla onu imha etme ya da onu yok etmeye yönelik bir manevra senaryosu da eklene bilir. Böylelikle düşman tehdidi daha karasulara gelmeden önleyerek onu ortadan kaldırma şansınız doğa bilir” diye konuştu.