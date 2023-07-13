2023-07-13 11:53:42 Kabiliyetlerini duyunca hayrete düşeceksiniz! Suyun altında düşmana korku salan gizli silah
Son dönemde askeri ve sivil ihtiyaçlar için insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımı yaygınlaşıyor. İnsansız su altı sistemlerinin savunma alanında çok farklı kullanım alanları bulunuyor. Sonitus Mühendislik Danışmanlık A.Ş tarafından yüksek teknoloji ile üretilen RAMPUS isimli insansız sualtı aracı sualtında keşif ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirildi. RAMPUS 10 kilograma yakın faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Faydalı yük bölgesine mühimmat konulduğunda hiçbir personeli riske atmadan tehdidi önleyebiliyor. Yüzde 82 oranında yerliliğe sahip olan RAMPUS, GPS, sensörler ve yapay zeka teknolojileri sayesinde su altındaki konumları kolaylıkla tespit edip verilen komuta göre etkin bir şekilde harekat edebiliyor. Su altı dünyasını keşfetmek ve haritalamak için kullanılan RAMPUS, su altı haritalama, kaybolan uçak enkazları, batık gemiler, mercan resifleri gibi alanları detaylı bir şekilde tespit ederek bilgi toplama kabiliyetine sahip.