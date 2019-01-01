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Japonya'daki G-20 zirvesinden samimi kareler

  • Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle samimi fotoğraflar çekildi. Erdoğan'ın, Trump, Putin ve Macron ile verdiği samimi pozlar paylaşıldı

  • Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveden fotoğraflar paylaştı.

  • Altun’un sosyal medya hesabından paylaştığı 4 karede, Erdoğan’ın dünya liderleiryle samimi görüntüleri yer aldı.

  • Bu liderler; ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’du.

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