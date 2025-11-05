Japonlar Türkiye kararını duyurdu! Üs yapacaklar

Önder, iklimlendirme sektöründeki büyümenin sürekli devam ettiğini, firmaların bu yüzden yatırımlarını sürdürdüğünü ve gelecek 5 yılda da jeopolitik riskler ne olursa olsun sektörün büyümeye devam edeceğini dile getirdi. Daikin'in de globalde hem kendi hem de yakın sektörlerde çok şirket satın almaları yaptığını belirten Önder, şirketin dikey ve yatay büyümesine devam ettiğini ve bu anlamda globalde 30 milyar dolara yakın bir cirosu bulunduğunu söyledi. Önder, gelecek dönemde iklimlendirme sektöründe büyüme hızının yüksek olacağı fırsat pazarlara da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Körfez ülkelerinde hemen hemen bütün ülkeler yakın zamanda 'Vision 30' şeklinde kendi bölgelerinde hedefler koydu ve yatırımlarını, vizyonlarını açıkladı. Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi büyüme öngörüyor ve gelirlerini çeşitlendirmeyi düşünüyor. Petrol gelirleri uzun vadede bitebileceği için gelirlerini turizm, kongre, spor alanlarında çeşitlendirmeyi düşünüyor ve turizme çok ciddi yatırım yapıyor. Bunların hepsi pazarı canlı tutuyor ve pazar anlamında büyüyen trendler oralar şu anda. Dubai nüfusunu 2 katına çıkarmayı planlıyor. Doğal olarak pazarın kendisi büyüdüğü için her türlü yatırım büyüyor. Ben körfez ülkelerinin çok ciddi büyüyeceğini öngörüyorum, oralarda trend yukarı gözüküyor. Ayrıca hemen hemen tüm şirketler şu anda Afrika'nın geleceği için yatırım yapıyor. Çünkü Afrika'nın sahip olduğu yer altı zenginlikleri çok güçlü ve ileride çok zengin olacak. Dışarıdan sömürüyle bir yere kadar gidecek Afrika ve bir yerde kendisi bu kaynaklarına sahip çıkacak. Bu durum da Afrika'ya gelecek için çok parlak bir pazar olarak gösteriyor. Hem Türk yatırımcıları için güzel bir pazar hem de bizim için. Ben Afrika ve körfez ülkelerini hala çok canlı görüyorum."