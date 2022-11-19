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Spor
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İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

2022-11-19 10:42:41
İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’te neredeyse her gün bir tarihi eser keşfediliyor.

#1
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa’nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık İstanbul Kapı restoresi tam 5 yıl sürdü.

#2
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

Çalışma yapılan tarihi alanda taşlarla inşa edilen Roma yürüyüş yolu, yapıtlar ve mozaik ortaya çıktı.

#3
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

İlçeye gelen yerli yabancı turistler mozaiğe yoğun ilgi gösterdi.

#4
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

Yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, doğal afet ve müdahale sonucunda değişimler geçirerek, günümüze ulaşan İznik surlarının en karakteristik bölümlerinden İstanbul Kapı, dönemin savaş ve savunma stratejilerinin de inceliklerini yansıtıyor.

#5
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

İlk yapımı M.S. 1. yüzyıla tarihlenen ve antik Niceae kentinin kuzey girişinde yer alan İstanbul Kapı, Konstantinapolis’e açıldığından surların en gösterişli kapısı olma özelliği taşıyor.

#6
Foto - İznik'te müthiş keşif! Hemen korumaya alındı

- 2 bin yıllık İstanbul Kapı'daki mozaik ve taş yol göz kamaştırıyor -

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