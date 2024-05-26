2024-05-26 17:49:05 İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastasına cinsel saldırıda bulunan hemşire Emre Kale'ye verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Hemşireye iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verilirken mahkeme heyetindeki kadın hakim indirime itiraz ederek Kale'nin hal ve tavırlarında hiçbir pişmanlık emaresi gözlemlenmediğini belirtti. İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (63) cinsel saldırıda bulunan erkek hemşire Emre Kale'ye (30) takdiri indirim uygulanarak verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumdaki mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığına yer verildi. Mahkeme heyetinde yer alan kadın hakimin 'iyi hal' indirimine şerh koyup itiraz etmesinin gerekçesi ise sanığın pişmanlık yaşamadığının açıkça anlaşıldığı, hal ve tavırlarında hiçbir pişmanlık emaresi gözlemlenmemesi olarak açıklandı.