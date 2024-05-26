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Türkiye
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İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

2024-05-26 17:49:05
İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastasına cinsel saldırıda bulunan hemşire Emre Kale'ye verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Hemşireye iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verilirken mahkeme heyetindeki kadın hakim indirime itiraz ederek Kale'nin hal ve tavırlarında hiçbir pişmanlık emaresi gözlemlenmediğini belirtti. İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (63) cinsel saldırıda bulunan erkek hemşire Emre Kale'ye (30) takdiri indirim uygulanarak verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumdaki mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığına yer verildi. Mahkeme heyetinde yer alan kadın hakimin 'iyi hal' indirimine şerh koyup itiraz etmesinin gerekçesi ise sanığın pişmanlık yaşamadığının açıkça anlaşıldığı, hal ve tavırlarında hiçbir pişmanlık emaresi gözlemlenmemesi olarak açıklandı.

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Foto - İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

Akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale'nin cinsel saldırısına uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, olayı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar, kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

#2
Foto - İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

40,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yaptı. Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında, 'kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'PSİKOLOJİK VE AİLEVİ SIKINTILARIM VARDI' Davanın geçen yıl 1 Aralık'taki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine 3-4 gündür morfin veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum. Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim. Başka bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Adem

İyi hal indirimi veren hakimin anasına aynı taciz yapılsın en azından kısas olur.

fetösavar

erkekten hemşire, kadından f1 pilotu olmaz...
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