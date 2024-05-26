İzmir'de yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! Mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

40,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yaptı. Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında, 'kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'PSİKOLOJİK VE AİLEVİ SIKINTILARIM VARDI' Davanın geçen yıl 1 Aralık'taki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine 3-4 gündür morfin veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum. Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim. Başka bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.