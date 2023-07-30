2023-07-30 07:05:24 İzmir'de kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'de kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü gazi ölürken, araçta bulunan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Mustafa Bayram'ın (32) kullandığı 35 AD 0634 plakalı otomobil, İzmir Kemalpaşa Çevre Yolunda Bornova yönünde giderken iddialara göre sürücüsünün rahatsızlanması üzerine araçta bulunan arkadaşları tarafından yolun sağında bulunan güvenlik şeridine çekilmek istendi. Bu sırada G.K'nin (58) kullandığı 35 KF 6322 plakalı kamyonet Bayram'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.