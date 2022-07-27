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Hayat-Aktüel
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İzleyenlerin nefesini kesti! SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri

2022-07-27 16:10:00
İzleyenlerin nefesini kesti! SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri

SOLOTÜRK'ün Ordu’da yaptığı prova uçuşu nefes kesti.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ekibinin cuma günü, TEKNOFEST yarışmaları için düzenleyeceği akrobasi uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ekibinin cuma günü, TEKNOFEST yarışmaları için düzenleyeceği akrobasi uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı.

#2
Foto - TEKNOFEST Karadeniz Yarışmaları, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Karadeniz Yarışmaları, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecek.

#3
Foto - başlangıç gününde ise SOLOTÜRK, F-16 uçakları ile gösteri düzenleyecek.

başlangıç gününde ise SOLOTÜRK, F-16 uçakları ile gösteri düzenleyecek.

#4
Foto - SOLOTÜRK'ün pilotları, yarışmalar öncesi Ordu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ün pilotları, yarışmalar öncesi Ordu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

#5
Foto - Tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

#6
Foto - Vatandaşlar, SOLOTÜRK'ü internet ortamından takip ettiklerini, bu kadar yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Vatandaşlar, SOLOTÜRK'ü internet ortamından takip ettiklerini, bu kadar yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

#7
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#8
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

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