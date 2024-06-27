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Aktüel
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İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası

2024-06-27 13:14:22
İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda böcek toplayan Rus vatandaşına 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası'ndaki ormanlık alanda bir kişinin böcek toplamaya çalıştığını tespit eden Kemer Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları, durumu Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bildirildi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri ormanlık alanda böcek toplayan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum'da öğretim görevlisi I.I. olduğunu ve yusufçuk/helikopter böceği topladığını tespit etti.

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Foto - İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası

Rus akademisyenin kullandığı atrap (böcek yakalama aleti), doku tüpü, kilitli poşetler ile canlı haldeki 'Myrmeleontidae' türü 3 helikopter böceğine el koydu. Ele geçirilen böcekler ekipler tarafından doğaya salınırken, Rus akademisyene Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

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Foto - İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası

Akademisyen I.I. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü(DKMP), açıklama DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, "Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan kontroller sonucu ilgili şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 TL cezai işlem uyguladık” ifadeleri kullanıldı.

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