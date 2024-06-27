2024-06-27 13:14:22 İzinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda böcek toplayan Rus vatandaşına 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası'ndaki ormanlık alanda bir kişinin böcek toplamaya çalıştığını tespit eden Kemer Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları, durumu Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bildirildi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri ormanlık alanda böcek toplayan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum'da öğretim görevlisi I.I. olduğunu ve yusufçuk/helikopter böceği topladığını tespit etti.