  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
İzin verildi! 5 ilimizde petrol aranacak

2021-12-16 10:55:37
İzin verildi! 5 ilimizde petrol aranacak

İki şirkete; Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

#1
Foto - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt, Şırnak illerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

#2
Foto - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Buna göre, TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Buna göre, TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

#4
Foto - Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30 bin 701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30 bin 701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Akşener'in ABD yetkilileriyle görüşmesi! Destici'den olay sözler: Aldığım duyumlar...
Gündem

Akşener'in ABD yetkilileriyle görüşmesi! Destici'den olay sözler: Aldığım duyumlar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sık sık Amerikalı yetkililer ile görüştüğünü söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne konuş..
AB'den Türkiye için örnek yaptırım! Cirolarının yüzde 20'sine el koyacak
Ekonomi

AB'den Türkiye için örnek yaptırım! Cirolarının yüzde 20'sine el koyacak

Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine var..
Fed faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atan..
Çay içenler bu habere aman dikkat! Önce çayı sonra suyu koyarsanız...
Sağlık

Çay içenler bu habere aman dikkat! Önce çayı sonra suyu koyarsanız...

Rize'de çay sunum şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, doğru çay demlemenin püf noktalarını açıkladı.
ABD'den Türkiye açıklaması: Güçlü bir şekilde destekliyoruz
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Güçlü bir şekilde destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile normalleşme adımlarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi güçlü bir şekilde destek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay