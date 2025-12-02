İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

"GÜVENEREK KENDİ BİLGİLERİMİ ATACAKTIM" Olayın içyüzünü karakola gittiklerinde öğrendiklerini aktaran Demir, "Olay zamanı araçta gidiyordum yanımda 3 kişi vardı. O sırada telefon gelmişti, arkadaşım beni aramıştı. Şu anda zor durumda olduğunu, ödemelerinin mobil bankacılığa açık olduğunu, belli bir yerden bir borcunun geleceğini söylemişti 3-4 kişiden benden IBAN'ımı istedi. Hani güvene dayalı olarak ben de güvenerek kendi bilgilerimi atacaktım. O esnada atamadım, araç kullandığım için kardeşimin kız arkadaşına söyledim. 'Daha sonra sen bana gönderirsin, ben paralarını kendilerine iletirim.' Bu şekilde olay oluşuyor. Daha sonrasında, 3 ay sonra bir polis tarafından çağrılıyoruz. Karakola gittiğimizde ifade kağıtlarını okumaya başladığımda dolandırıcılık suçu ile suçlandığımızı öğrendim. Bu nedenden ötürü de ifadelerimiz alınmıştı." diye konuştu.