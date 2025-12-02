  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

Osmaniye'de yaşayan Osman Demir(24), yakın arkadaşına IBAN numarasını paylaştıktan sonra hem arkadaşının hem de kendisinin dolandırıcılık olayının içine dahil edildiğini iddia etti. İşte akılalamaz olayın detayları...

#1
Foto - İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

Mehmet Demir, çocukluk arkadaşının isteği üzerine IBAN paylaşınca, farkında olmadan hem kendisini hem de yanında bulunan arkadaşını bir dolandırıcılık olayının içinde bulduğunu öne sürdü.

#2
Foto - İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

İddiaya göre, Mehmet Demir'e çocukluk arkadaşından bir mesaj geldi. Gelen mesajda, hesaplarının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN gerektiği söylendi. Yardım etmek isteyen Demir, o sırada araç kullandığı için IBAN'ı kendisi yazamadı ve yanında bulunan arkadaşının IBAN numarasını iletti. Bir süre sonra söz konusu IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Demir ve arkadaşı, karakola ifadeye çağrıldıklarında olaydan haberdar oldu.

#3
Foto - İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

"HALEN DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYORUZ" Arkadaşına verdiği IBAN'ın dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrenen Demir, "Karşı tarafın mağduriyetini giderdik ama halen dolandırıcılıktan yargılanıyoruz. Sicilimiz tehdit altında. Benim gibi binlerce mağdur var. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin." dedi.

#4
Foto - İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

"GÜVENEREK KENDİ BİLGİLERİMİ ATACAKTIM" Olayın içyüzünü karakola gittiklerinde öğrendiklerini aktaran Demir, "Olay zamanı araçta gidiyordum yanımda 3 kişi vardı. O sırada telefon gelmişti, arkadaşım beni aramıştı. Şu anda zor durumda olduğunu, ödemelerinin mobil bankacılığa açık olduğunu, belli bir yerden bir borcunun geleceğini söylemişti 3-4 kişiden benden IBAN'ımı istedi. Hani güvene dayalı olarak ben de güvenerek kendi bilgilerimi atacaktım. O esnada atamadım, araç kullandığım için kardeşimin kız arkadaşına söyledim. 'Daha sonra sen bana gönderirsin, ben paralarını kendilerine iletirim.' Bu şekilde olay oluşuyor. Daha sonrasında, 3 ay sonra bir polis tarafından çağrılıyoruz. Karakola gittiğimizde ifade kağıtlarını okumaya başladığımda dolandırıcılık suçu ile suçlandığımızı öğrendim. Bu nedenden ötürü de ifadelerimiz alınmıştı." diye konuştu.

#5
Foto - İyilik yaptı başına gelmeyen kalmadı: Dolandırıcılıkla yargılanıyor

YARGILAMA DEVAM EDİYOR IBAN'ı kullanılan arkadaşının da kendisinin de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, masum oldukları halde büyük bir hukuki yük altında kaldıklarını öne süren Demir, "Dolandırılan rakam 7 bin 800 Türk lirası çok komik bir rakam, karşı tarafa iletmiştik mağduriyetin giderilmesi konusundaki ödeme de yapıldı. Buna rağmen yine yargılanıyoruz. Biz bunun uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz. Karşı taraf şikayetini çekse bile devletin koymuş olduğu kurallara takılıyoruz. Yani çok basit şeyler yüzünden gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Bu şekilde olması gerçekten acı verici bir şey." ifadelerine yer verdi.

