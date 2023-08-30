2023-08-30 06:40:54 İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!
CHP ve İYİ Parti arasında 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır hezimet sonrası karşılıklı restleşmeler yaşanmaya devam ediyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'yüreksizler' göndermesi hafızalarda yer alırken, İYİ Parti'den yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara ve İstanbul'a işaret ederek, "Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz." mesajını verdi.