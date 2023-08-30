İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bugün dikkat çeken bir çıkış geldi. "BİZ, ŞU ANDA KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ" Zorlu, 2019 yerel seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. Dolayısıyla biz o zaman o sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı ancak şimdi özellikle bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar ama biz çok net bir şey koyduk ortaya. "