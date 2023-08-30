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İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

2023-08-30 06:40:54
İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

CHP ve İYİ Parti arasında 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır hezimet sonrası karşılıklı restleşmeler yaşanmaya devam ediyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'yüreksizler' göndermesi hafızalarda yer alırken, İYİ Parti'den yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara ve İstanbul'a işaret ederek, "Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz." mesajını verdi.

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Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

14-28 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti ve CHP adeta birbirine girdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 'kazanacak aday' vurgusunu sıklıkla hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yoğun eleştirilerde bulundu.

#2
Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

26 Ağustos'ta verdiği mesajda, yerel seçimlere ayrı bir parantez açan Akşener, "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" dedi.

#3
Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, konuşmasında, "Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bugün dikkat çeken bir çıkış geldi. "BİZ, ŞU ANDA KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ" Zorlu, 2019 yerel seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti'nin büyük bir çabası olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. Dolayısıyla biz o zaman o sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı ancak şimdi özellikle bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar ama biz çok net bir şey koyduk ortaya. "

#5
Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

"Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede de inşallah bu hazırlıklarımızı tamamladığımızda milletimizle bunun bilgisini paylaşacağız." Zorlu, Akşener'in eylül ayının ortası gibi bütün illerde teşkilatlarla bir araya geleceğini söyledi. İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı belirtilen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'den de geçtiğimiz günlerde bomba açıklamalar geldi. "CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÖNERDİK AMA..." İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, zayıflayan ittifak ihtimalinin imkansıza yaklaştığının sinyalini verdi.

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Foto - İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdik ve onlar 'CHP belediye başkanları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz' dediler." diyen Özlale daha da ileri gitti. "ONLAR ARTIK CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARIDIR" Özlale "Onlar artık bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır." dedi ve "Seçimde onları desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." şeklinde konuştu.

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