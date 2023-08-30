2023-08-30 13:02:05 İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile koalisyon ortaklarını hedef alarak yenilginin nedeni olarak gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı. İttifaka kapılarını kapatan ve "Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyen Akşener, çok geçmeden geri adım attı. Akşener, daha da ileri giderek Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkartacağız" sözlerini bile yalanlayarak "Ortak adaylara kapalı değiliz" açıklamasında bulundu.