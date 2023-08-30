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İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

2023-08-30 13:02:05
İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile koalisyon ortaklarını hedef alarak yenilginin nedeni olarak gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı. İttifaka kapılarını kapatan ve "Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyen Akşener, çok geçmeden geri adım attı. Akşener, daha da ileri giderek Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkartacağız" sözlerini bile yalanlayarak "Ortak adaylara kapalı değiliz" açıklamasında bulundu.

#1
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada koalisyon ortaklarını hedef aldı. "Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık" diyerek yenilginin nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Ardından "Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyerek ittifaka kapılarını kapattı. Ancak sadece 4 gün sonra geri adım attı... Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkartacağız" sözlerini bile yalanladı... "Ortak adaylara kapalı değiliz" ifadesini kullandı. Seçmen ise şu yorumu yaptı: Meral Akşener'in kafası çok karışık!

#2
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, günlerce suskun kaldı. Yaptığı konuşmalarda ise bir dönem aynı masanın etrafında toplandığı 'koalisyon ortaklarını' suçladı. Seçim yenilgisiyle ilgili kendi partisine tek bir eleştiri bile yöneltmeyen Meral Akşener, hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı.

#3
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

"ÖNCE BEN DİYENLERLE..." "Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

#4
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Türk Milleti'nden özür diliyorum" ifadesini kullandı.

#5
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

"HİÇBİR İLÇE VE BELDEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ" Yerel seçimlerde hiçbir ittifakın içerisinde olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener, "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyerek ortaklara kapıları kapattı.

#6
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

4 GÜN SONRA KARAR DEĞİŞTİRDİ! Ancak bu açıklamalarından sadece 4 gün sonra geri adım attı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, partisinden yapılan açıklamaları bile yalanladı...

#7
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

İTTİFAK DEĞİL ORTAK ADAY İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Ankara ve İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarınızla gireceğiz" sözlerini değerlendiren Meral Akşener, ittifak yerine 'ortak aday' çıkışı yaptı. "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez" ifadesini kullandı.

#8
Foto - İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

Seçmen ise açıklamaları ile kafa karıştıran Meral Akşener'e çağrı yaptı: Ortak aday ile ittifak arasındaki fark nedir?

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