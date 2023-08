İYİ Parti'de pazarlık siyaseti... Meral Akşener partisini yalanladı

İTTİFAK DEĞİL ORTAK ADAY İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Ankara ve İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarınızla gireceğiz" sözlerini değerlendiren Meral Akşener, ittifak yerine 'ortak aday' çıkışı yaptı. "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez" ifadesini kullandı.