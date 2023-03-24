İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

“Kamuoyuna duyurulur. 15/03/2023 tarihinde sosyal medya hesabımdan paylaşarak duyurduğum tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı talihsiz olay nedeniyle, rehavetine kapılıp manipüle edildiğim ve 15 yıllık evlilik hayatımda hiç karşılaşmadığım bu olayı farklı algılayıp üzüntümden dolayı fevri çıkış yapıp asılsız eşimi suçladım. Öncelikle bu yaşanan asılsız olaydan sonra 15 yıllık hayat arkadaşım Ahmet Alak'tan ve tüm sevdiklerimizden özür dilerim. Tamamen yanlış anlaşılma üzerine gelişen bu üzücü durumlardan dolayı kamuoyunu gereksiz meşgul edip, zaman kaybına sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm."