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İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

2023-03-24 12:23:01
İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarsmıştı.

#1
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etmişti.

#2
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Pınar Aran Alak, olayın üstünden sekiz gün geçtikten sonra bu sefer, sosyal medya paylaşımında olayı yanlış anladığını söyledi.

#3
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Yaşanan olayların ardından Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımla Ahmet Alak 'tan özür diledi.

#4
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

“Kamuoyuna duyurulur. 15/03/2023 tarihinde sosyal medya hesabımdan paylaşarak duyurduğum tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı talihsiz olay nedeniyle, rehavetine kapılıp manipüle edildiğim ve 15 yıllık evlilik hayatımda hiç karşılaşmadığım bu olayı farklı algılayıp üzüntümden dolayı fevri çıkış yapıp asılsız eşimi suçladım. Öncelikle bu yaşanan asılsız olaydan sonra 15 yıllık hayat arkadaşım Ahmet Alak'tan ve tüm sevdiklerimizden özür dilerim. Tamamen yanlış anlaşılma üzerine gelişen bu üzücü durumlardan dolayı kamuoyunu gereksiz meşgul edip, zaman kaybına sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm."

#6
Foto - İYİ Parti'de 'aldatma' krizi

Pınar Aran Alak, "Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı" demişti.

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