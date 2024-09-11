2024-09-11 00:59:02 İtirafçının mahkemedeki ifadesi kan dondurdu! ‘Bunu ilk kez söylüyorum diyerek’ açıkladı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, mahkemedeki ifadesinde, amca Salim Güran'la ilgili yeni itirafta bulundu. Nevzat Bahtiyar, ''Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum.'' dedi.