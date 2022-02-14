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Dünya
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İtalya'da aşı karşıtlarından protesto!

2022-02-14 16:56:07
İtalya'da aşı karşıtlarından protesto!

İtalya'da Kovid-19 aşısına ve aşının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkanlar Roma'da protesto gerçekleştirdi.

#1
Foto - Ülkede yarından itibaren 50 yaş üzerine aşının zorunlu hale gelecek olması ve dünya genelindeki aşı karşıtı gösterileri, İtalya’ya taşımak üzere kısa mesaj programları üzerinden organize olan aşı karşıtlarının başkentteki protestosuna katılım beklenenden az oldu.

Ülkede yarından itibaren 50 yaş üzerine aşının zorunlu hale gelecek olması ve dünya genelindeki aşı karşıtı gösterileri, İtalya’ya taşımak üzere kısa mesaj programları üzerinden organize olan aşı karşıtlarının başkentteki protestosuna katılım beklenenden az oldu.

#2
Foto - Roma'nın kent merkezindeki Venedik Meydanı'nda yaklaşık 300 gösterici toplandı.

Roma'nın kent merkezindeki Venedik Meydanı'nda yaklaşık 300 gösterici toplandı.

#3
Foto - Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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