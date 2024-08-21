2024-08-21 12:41:26 İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşıyor. Bu maç öncesi İsviçre ekibini korku sardı. Avrupa'daki Türkler yarın akşamki maç için biletlere hücum etti. Ülke medyası, bir ay önce UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe karşısında alınan hezimetten sonra yine bir Türk takımı ve onların coşkulu taraftarlarıyla karşılaşmanın sıkıntısının büyük olduğunu yazdı.