İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Perşembe günkü maç için Lugano'nun korktuğu başına geldi. İsviçre'de 80 bin, Almanya'da ise 2,5 milyonu aşkın Türk topluluğu harekete geçti ve kısa sürede 5 binin üzerinde bileti bloke etti, yani ana tribünlerde çok az kişi kaldı. Bilet satışları devam ediyor. İsviçre ekibi her ne kadar önlem almaya çalışsa da Türklerin değişik yollardan bilet almasının önüne geçemiyor.