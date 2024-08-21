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Spor
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İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

2024-08-21 12:41:26
İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşıyor. Bu maç öncesi İsviçre ekibini korku sardı. Avrupa'daki Türkler yarın akşamki maç için biletlere hücum etti. Ülke medyası, bir ay önce UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe karşısında alınan hezimetten sonra yine bir Türk takımı ve onların coşkulu taraftarlarıyla karşılaşmanın sıkıntısının büyük olduğunu yazdı.

#1
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Peki Lugano-Beşiktaş Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#2
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Lugano için artık Türk takımları ciddi bir sıkıntı haline geldi.

#3
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

İsviçre ekibi Avrupa'da son iki sezonda üçüncü kez İstanbul'dan bir takımla karşılaşıyor.

#4
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Geçen yıl Beşiktaş Konferans Ligi grubunda, bir ay önce UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe ve şimdi de Beşiktaş yine Avrupa Ligi play-off'unda. Lugano'nun en büyük korkusu siyah-beyzlı taraftarlar.

#5
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Perşembe akşamı oynanacak maç için hem Türkiye'den hem Avrupa'dan büyük bir akım başladı.

#6
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

İLK MAÇTA DA BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

#7
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

İlk maç 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Thun'daki Stockhorn Arena'da oynanacak. 7 gün sonraki rövanş maçı ise 40 binin üzerinde seyirci kapasiteli İstanbul Tüpras Stadyumu'nda oynanacak.

#8
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Perşembe günkü maç için Lugano'nun korktuğu başına geldi. İsviçre'de 80 bin, Almanya'da ise 2,5 milyonu aşkın Türk topluluğu harekete geçti ve kısa sürede 5 binin üzerinde bileti bloke etti, yani ana tribünlerde çok az kişi kaldı. Bilet satışları devam ediyor. İsviçre ekibi her ne kadar önlem almaya çalışsa da Türklerin değişik yollardan bilet almasının önüne geçemiyor.

#9
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bu yıl Fenerbahçe'nin rakibi olan ve iki maçı da kaybederek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan Lugano, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde grubunda yer almıştı. İlk maçta 2-0 öne geçen Beşiktaş, 5 dakika içerisinde yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Grupta oynanan ikinci maçı Beşiktaş, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanmasını bilmişti.

#10
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Lugano-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı 22 Ağustos Perşembe TSİ ile 21:30'da başlayacak. Stockhorn Arena'da oynanacak mücadelede Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak. Lugano-Beşiktaş maçı S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

#11
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da başlayacak. Maçı Morten Krogh yönetecek.

#12
Foto - İsviçre işgal edilecek! Beşiktaşlı taraftarlar Lugano'yu fena korkuttu fena...

Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

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