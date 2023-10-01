İsteyene hiç bir zorluk yok!

Babası Ali Köstekli (53) "Kendisi de gerçekten eğitim için çok çabaladı. Lise eğitimini başarıyla tamamladı. Lise yıllarında yazıya karşı bir yeteneği olduğunu keşfettik. Onu her geçen gün geliştirmeye çalıştı. Kalemi gerçekten çok güçlü. Bunu tamamen kendi çabası ve isteği ile başardı. Şu anda küçük hikayeler yazıyor, ileriki zamanlarda kitap çıkarmayı planlıyor. Yazdığı hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.