2023-10-01 14:54:52 İsteyene hiç bir zorluk yok!
Serebral palsi hastası 24 yaşındaki genç azmiyle herkesi duygulandırdı.
Serebral palsi hastası 24 yaşındaki genç azmiyle herkesi duygulandırdı.
Ankara'da doğuştan serebral palsi hastası Abdullah Talha Köstekli (24), el ve kollarını kullanamamasına rağmen, lisedeki eğitminde burnu ile bilgisayar kullanmaya başladı. Bu şekilde hikayeler yazan Köstekli, yazar olma hayalini gerçekleştirmek için Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim görüyor.
Keçirören ilçesinde babası ile birlikte yaşayan Abdullah Talha Köstekli'ye, geç doğum kaynaklı beynin oksijensiz kalması ve kaslarının etkilenmesi sonucu, doğuşta serebral palsi teşhisi konuldu.
Tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren, el ve kollarını da kullanamayan Köstekli, babasının da desteğiyle lisede bilişim teknolojileri alanında eğitim gördü. Burnu ile bilgisayar kullanmayı başaran Abdullah Talha Köstekli, bu şekilde hikayeler yazdı.
Yazar olmak isteyen Köstekli, Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü okuyor. Köstekli, "Engellerim hayallerime engel değil" dedi.
Babası Ali Köstekli (53) "Kendisi de gerçekten eğitim için çok çabaladı. Lise eğitimini başarıyla tamamladı. Lise yıllarında yazıya karşı bir yeteneği olduğunu keşfettik. Onu her geçen gün geliştirmeye çalıştı. Kalemi gerçekten çok güçlü. Bunu tamamen kendi çabası ve isteği ile başardı. Şu anda küçük hikayeler yazıyor, ileriki zamanlarda kitap çıkarmayı planlıyor. Yazdığı hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Abdullah engelinden dolayı ellerini kullanamıyor; fakat burnu ile tabletinde yazılar yazabiliyor. Aynı zamanda bilgisayar da kullanabiliyor. Oğlumun iyi bir yazar olacağını düşünüyorum. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Abdullah'ın geleceği için umutluyum. Oğlum engelinin, geleceği için hayallerinin önünde bir engel olmadığını söylüyor. 'Ben bu engelleri aşacağım' diye her zaman söyler" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23