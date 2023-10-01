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Yaşam
7
İsteyene hiç bir zorluk yok!

2023-10-01 14:54:52
İsteyene hiç bir zorluk yok!

Serebral palsi hastası 24 yaşındaki genç azmiyle herkesi duygulandırdı.

#1
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Ankara'da doğuştan serebral palsi hastası Abdullah Talha Köstekli (24), el ve kollarını kullanamamasına rağmen, lisedeki eğitminde burnu ile bilgisayar kullanmaya başladı. Bu şekilde hikayeler yazan Köstekli, yazar olma hayalini gerçekleştirmek için Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim görüyor.

#2
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Keçirören ilçesinde babası ile birlikte yaşayan Abdullah Talha Köstekli'ye, geç doğum kaynaklı beynin oksijensiz kalması ve kaslarının etkilenmesi sonucu, doğuşta serebral palsi teşhisi konuldu.

#3
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren, el ve kollarını da kullanamayan Köstekli, babasının da desteğiyle lisede bilişim teknolojileri alanında eğitim gördü. Burnu ile bilgisayar kullanmayı başaran Abdullah Talha Köstekli, bu şekilde hikayeler yazdı.

#4
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Yazar olmak isteyen Köstekli, Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü okuyor. Köstekli, "Engellerim hayallerime engel değil" dedi.

#5
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Babası Ali Köstekli (53) "Kendisi de gerçekten eğitim için çok çabaladı. Lise eğitimini başarıyla tamamladı. Lise yıllarında yazıya karşı bir yeteneği olduğunu keşfettik. Onu her geçen gün geliştirmeye çalıştı. Kalemi gerçekten çok güçlü. Bunu tamamen kendi çabası ve isteği ile başardı. Şu anda küçük hikayeler yazıyor, ileriki zamanlarda kitap çıkarmayı planlıyor. Yazdığı hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

#6
Foto - İsteyene hiç bir zorluk yok!

Abdullah engelinden dolayı ellerini kullanamıyor; fakat burnu ile tabletinde yazılar yazabiliyor. Aynı zamanda bilgisayar da kullanabiliyor. Oğlumun iyi bir yazar olacağını düşünüyorum. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Abdullah'ın geleceği için umutluyum. Oğlum engelinin, geleceği için hayallerinin önünde bir engel olmadığını söylüyor. 'Ben bu engelleri aşacağım' diye her zaman söyler" dedi.

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