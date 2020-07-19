2020-07-19 13:12:20 Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı: İsteyen varsa tekliflere açığım
Zonguldak'ta yaşayan Meliha Daşçıkıran (47), oğlunun doğum gününde gönderilen ve sahte olduğunu düşündüğü 50 TL'lik banknotun orijinal ve değerli olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Daşçıkıran, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta çıkan 50 TL'lik banknot için koleksiyonerlerin teklifini bekliyor. Evli ve 3 çocuk annesi Meliha Daşçıkıran'ın 2 yaşındaki oğlu Eymen Asaf'ın 14 Temmuz'daki doğum gününde hediye olarak para gönderildi.