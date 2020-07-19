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Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı: İsteyen varsa tekliflere açığım

2020-07-19 13:12:20
Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı: İsteyen varsa tekliflere açığım

Zonguldak'ta yaşayan Meliha Daşçıkıran (47), oğlunun doğum gününde gönderilen ve sahte olduğunu düşündüğü 50 TL'lik banknotun orijinal ve değerli olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Daşçıkıran, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta çıkan 50 TL'lik banknot için koleksiyonerlerin teklifini bekliyor. Evli ve 3 çocuk annesi Meliha Daşçıkıran'ın 2 yaşındaki oğlu Eymen Asaf'ın 14 Temmuz'daki doğum gününde hediye olarak para gönderildi.

#1
Foto - Kimin gönderdiği bilinmeyen 50 TL'lik banknotta basım hatası olduğunu fark eden Daşçıkıran, önce paranın sahte olduğunu düşündü. İnternette araştırma yaparken Antalya'da bir vatandaşta da aynı paradan olduğu ve değerli olduğu konusunda haberleri okuyan Daşçıkıran, bankaya giderek paranın orijinal olup olmadığını kontrol etti. Daşçıkıran, paranın sahte olmadığını ve nadir görülen basım hatalı olduğunu öğrendi. Meliha Daşçıkıran, ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı '5' yazan paranın koleksiyonerlerce ilgi gördüğünü söyledi. Değerini veren koleksiyonerle görüşebileceğini ifade eden Daşçıkıran, şöyle dedi:

Kimin gönderdiği bilinmeyen 50 TL'lik banknotta basım hatası olduğunu fark eden Daşçıkıran, önce paranın sahte olduğunu düşündü. İnternette araştırma yaparken Antalya'da bir vatandaşta da aynı paradan olduğu ve değerli olduğu konusunda haberleri okuyan Daşçıkıran, bankaya giderek paranın orijinal olup olmadığını kontrol etti. Daşçıkıran, paranın sahte olmadığını ve nadir görülen basım hatalı olduğunu öğrendi. Meliha Daşçıkıran, ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı '5' yazan paranın koleksiyonerlerce ilgi gördüğünü söyledi. Değerini veren koleksiyonerle görüşebileceğini ifade eden Daşçıkıran, şöyle dedi:

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"14 Temmuz'da oğlumun doğum günüydü. O gün paraların arasında fark ettim. Birkaç tane 50 liranın arasında bu paranın farklı olduğunu fark ettim. Baktığımda 0 rakamı yoktu ama nereden geldiğini bilmiyorum. Doğum gününde mi geldi yoksa daha önceki paraların içinde miydi bilmiyorum. Cüzdanımın içinde fark ettim. Sonra sosyal medyada biraz araştırınca değerli bir para olduğunu fark ettim. Paranın geçerliliğinin olduğunu bankada tescil ettirdim. Banka çalışanları da değerli bir para olduğunu, sayılı olduğunu ve parayı iyi tutmamız gerektiğini söyledi. Parayı saklamayı düşünmüyorum, eğer ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenler varsa tekliflere açığım. Oğlumun şansı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun şansına elime geçtiğini düşünüyorum."

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