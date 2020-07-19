Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı: İsteyen varsa tekliflere açığım

"14 Temmuz'da oğlumun doğum günüydü. O gün paraların arasında fark ettim. Birkaç tane 50 liranın arasında bu paranın farklı olduğunu fark ettim. Baktığımda 0 rakamı yoktu ama nereden geldiğini bilmiyorum. Doğum gününde mi geldi yoksa daha önceki paraların içinde miydi bilmiyorum. Cüzdanımın içinde fark ettim. Sonra sosyal medyada biraz araştırınca değerli bir para olduğunu fark ettim. Paranın geçerliliğinin olduğunu bankada tescil ettirdim. Banka çalışanları da değerli bir para olduğunu, sayılı olduğunu ve parayı iyi tutmamız gerektiğini söyledi. Parayı saklamayı düşünmüyorum, eğer ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenler varsa tekliflere açığım. Oğlumun şansı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun şansına elime geçtiğini düşünüyorum."