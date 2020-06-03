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Ekonomi
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İşten çıkarılırsam ne kadar işsizlik maaşı alırım?

2020-06-03 17:36:19
İşten çıkarılırsam ne kadar işsizlik maaşı alırım?

Salgın döneminde kimi işyerleri faaliyetini tamamen durdurmadı ve kısa çalışma ödeneğinin şartı olan haftalık çalışma süresini en az üçte biri oranında azaltarak kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Korona salgını tedbirleri kapsamında 17 Nisan’da yürürlüğe giren yasa ile işveren çalışanını işten çıkartamıyor, çalışan da işten ayrılamıyor. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki İşten çıkartılan biri ne kadar işsizlik maaşı alır?

#1
Foto - Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

#2
Foto - hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak şartı aranmaktadır.

hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak şartı aranmaktadır.

#3
Foto - Kısa çalışma ödeneği alanlar, işten çıkarılırsa ne kadar işsizlik maşı alabilir?

Kısa çalışma ödeneği alanlar, işten çıkarılırsa ne kadar işsizlik maşı alabilir?

#4
Foto - İşsizlik maaşından yararlanmanın belirli şartları var. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 180 gün (6 ay),

İşsizlik maaşından yararlanmanın belirli şartları var. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 180 gün (6 ay),

#5
Foto - 900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlar 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor.

900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlar 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor.

#6
Foto - Eğer, 600 gün işsizlik sigorta primi ödenip de 6 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanılmışsa e koronavirüs nedeniyle üç ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmışsa; işveren işten çıkardığında 3 ay işsizlik maaşı alınabilir.

Eğer, 600 gün işsizlik sigorta primi ödenip de 6 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanılmışsa e koronavirüs nedeniyle üç ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmışsa; işveren işten çıkardığında 3 ay işsizlik maaşı alınabilir.

#7
Foto - Eğer, 900 gün işsizlik sigortası primi ödenmişse ve üç ay kısa çalışma ödeneği alınmışsa işten çıkartılan bir kişi 5 ay işsizlik maaşı alabilir.

Eğer, 900 gün işsizlik sigortası primi ödenmişse ve üç ay kısa çalışma ödeneği alınmışsa işten çıkartılan bir kişi 5 ay işsizlik maaşı alabilir.

#8
Foto - İşsizlik ödeneğinin süresi ne kadar?

İşsizlik ödeneğinin süresi ne kadar?

#9
Foto - Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

#10
Foto - 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

#11
Foto -

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