İşten çıkarılırsam ne kadar işsizlik maaşı alırım?

Salgın döneminde kimi işyerleri faaliyetini tamamen durdurmadı ve kısa çalışma ödeneğinin şartı olan haftalık çalışma süresini en az üçte biri oranında azaltarak kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Korona salgını tedbirleri kapsamında 17 Nisan’da yürürlüğe giren yasa ile işveren çalışanını işten çıkartamıyor, çalışan da işten ayrılamıyor. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki İşten çıkartılan biri ne kadar işsizlik maaşı alır?