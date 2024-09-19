2024-09-19 14:29:20 İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformuna ilişkin açıklama yaptı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformuna ilişkin açıklama yaptı.
Bayraktar şunları söyledi:
"Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak."
Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.
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