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İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!

2024-09-19 14:29:20
İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformuna ilişkin açıklama yaptı.

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Foto - İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!

Bayraktar şunları söyledi:

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Foto - İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!

"Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak."

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Foto - İşte Türkiye'nin doğalgaz canavarı!

Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.

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