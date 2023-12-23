İşte teni yatırım trendi! Daireleri bırakıp onları almaya başladılar

Bursa genelinde bulunan binaların yüzde 55’inin deprem öncesi imal edilen binalar olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Brokerı Özkan Aydemir, "Türkiye genelini konuştuğumuzda Kasım ayı sonu itibariyle yıllık 93 bin konutun satıldığını görüyoruz. Bunların 5 bin 200’e yakını ise ipotek olarak satılan konutlar. Yani tüm satışların yüzde 5,5’lik kısmı konut kredisi ile satılmış. Bursa geneline geldiğimiz zaman da Kasım ayı 3 bin 449 adet konut satışı gerçekleşmiştir. 11 aylık satışlara baktığımızda son 9 yılın en düşük konut satışının gerçekleştiği yıl oldu. Bursa’daki binaların yüzde 55’i deprem öncesi binalar, yani 2000 yılı öncesi yapılan binalar. Bursa’da resmî verilere göre 965 bin tane bina var. Bunların yüzde 55’i deprem öncesi ve kentsel dönüşüme girmesi gereken binalardır. Bu sebeple gayrimenkul sektöründe fiyatlarda bir düşme olacağını öngörmüyoruz. Tabi fiyatların bir basamak da olsa köpüğünün alınarak satılabilir piyasa rakamlarına geri gelme ihtimali yüksek" diye konuştu.