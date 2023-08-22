İşte su altının gizli dünyası

"Karaburun'un, Sığacık'ın ve Foça'nın su altı dünyası gerçekten büyüleyicidir. Çeşme'de de bazıları ne yazık ki kapalı olsa da çok özel dalış noktaları bulunuyor. İzmir'de yaşayıp dalış yapmamak büyük kayıp. Su altında olmak zaten harika bir terapi. Her dalışta yeni bir şey keşfetmek ise büyük mutluluk. Su altı fotoğrafçılığıyla ben tüm bu ayrıcalıkları belgeliyor ve insanlığa göstermiş oluyorum."