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Aktüel
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İşte son kullanma tarihi bitmeyen 10 yiyecek! İnsan gerçekten hayret ediyor

2022-04-23 07:59:17
İşte son kullanma tarihi bitmeyen 10 yiyecek! İnsan gerçekten hayret ediyor

Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihi olsa da, bu tüm gıdaların o tarihten sonra tüketilmeyeceği anlamına gelmez. Bazı gıdalar dolabınızda çürümeden veya bozulmadan yıllarca kalabilir. İdeal koruma için bu ürünleri serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde sakladığınızdan emin olun. Son olarak, herhangi bir sıkıntı yaşamamak için ürününüzün kalitesini önce tadına bakarak kontrol etmeyi unutmayın. İşte dolaplarınızda yıllarca saklayabileceğiniz 10 yiyecek.

#1
Foto - Tuz Tuz, yiyecekleri korumak için uzun süredir kullanılan bir mineraldir. Sınırsız bir ömre sahip olduğu ve asla sona ermediği göz önüne alındığında, bu kesinlikle şaşırtıcı değildir. Bu, sofra tuzu için olduğu kadar kaya tuzu, deniz tuzu veya rafine tuz için de geçerlidir.

Tuz Tuz, yiyecekleri korumak için uzun süredir kullanılan bir mineraldir. Sınırsız bir ömre sahip olduğu ve asla sona ermediği göz önüne alındığında, bu kesinlikle şaşırtıcı değildir. Bu, sofra tuzu için olduğu kadar kaya tuzu, deniz tuzu veya rafine tuz için de geçerlidir.

#2
Foto - Bal İnanılmaz ama gerçek; bahçenize bir kavanoz bal gömerseniz, 1000 yıl sonra hala yenilebilir durumda olur. Bal bakteriyostatik maddeler içerir, bu da içinde bakteri üremeyeceği anlamına gelir. Sonuç olarak hiçbir zaman son kullanma tarihi geçmez ve hiçbir risk olmadan saklanabilir.

Bal İnanılmaz ama gerçek; bahçenize bir kavanoz bal gömerseniz, 1000 yıl sonra hala yenilebilir durumda olur. Bal bakteriyostatik maddeler içerir, bu da içinde bakteri üremeyeceği anlamına gelir. Sonuç olarak hiçbir zaman son kullanma tarihi geçmez ve hiçbir risk olmadan saklanabilir.

#3
Foto - Şeker Tıpkı bal gibi şeker de ömür boyu saklanabilir, çünkü içlerinde bakteri büyüyemez. Öte yandan sertleşmemesi için ısıdan uzak ve uygun serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.

Şeker Tıpkı bal gibi şeker de ömür boyu saklanabilir, çünkü içlerinde bakteri büyüyemez. Öte yandan sertleşmemesi için ısıdan uzak ve uygun serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.

#4
Foto - Beyaz sirke Beyaz sirke dünyanın dört bir yanında tüm mutfaklarda bulunan bir malzemedir. Beyaz sirkenin güçlü noktalarından biri de sınırsız bir raf ömrüne sahip olması ve asla bozulmamasıdır. Beyaz sirke, yaşam boyu korunmasını sağlayan antimikrobiyal etkisi sayesinde dezenfektan olarak da bilinir.

Beyaz sirke Beyaz sirke dünyanın dört bir yanında tüm mutfaklarda bulunan bir malzemedir. Beyaz sirkenin güçlü noktalarından biri de sınırsız bir raf ömrüne sahip olması ve asla bozulmamasıdır. Beyaz sirke, yaşam boyu korunmasını sağlayan antimikrobiyal etkisi sayesinde dezenfektan olarak da bilinir.

#5
Foto - Baharatlar Baharatları sevenşere müjde: Zamanla tadı ve rengi biraz bozulsa da baharatlar hiç bozulmayan ve istendiği gibi mutfak raflarında saklanabilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Baharatlar Baharatları sevenşere müjde: Zamanla tadı ve rengi biraz bozulsa da baharatlar hiç bozulmayan ve istendiği gibi mutfak raflarında saklanabilen yiyecekler arasında yer alıyor.

#6
Foto - Mısır nişastası Mısır nişastası, zaman zaman tariflerde kullanılır. Mısır nişastası son kullanma tarihi geçmeyen bir üründür, 30 yıl sorunsuz saklanabilir.

Mısır nişastası Mısır nişastası, zaman zaman tariflerde kullanılır. Mısır nişastası son kullanma tarihi geçmeyen bir üründür, 30 yıl sorunsuz saklanabilir.

#7
Foto - Kahve Kahve paketinizi dondurucuya koyarak son kullanma tarihinin altına bir çizgi çekebilir ve istediğiniz kadar saklayabilirsiniz.

Kahve Kahve paketinizi dondurucuya koyarak son kullanma tarihinin altına bir çizgi çekebilir ve istediğiniz kadar saklayabilirsiniz.

#8
Foto - Konserve ve turşular Sebzeler, balıklar veya diğer konserveler, yiyecekleri mümkün olduğunca uzun süre korumak için yapılır. Şişmedikleri ve dış görünümleri değişmediği sürece, yenebilirler.

Konserve ve turşular Sebzeler, balıklar veya diğer konserveler, yiyecekleri mümkün olduğunca uzun süre korumak için yapılır. Şişmedikleri ve dış görünümleri değişmediği sürece, yenebilirler.

#9
Foto - Baklagiller Fasulye, nohut, bakla, mercimek ve diğer baklagiller nem içermeme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sağlık için herhangi bir risk oluşturmadan uzun yıllar saklanabilirler.

Baklagiller Fasulye, nohut, bakla, mercimek ve diğer baklagiller nem içermeme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sağlık için herhangi bir risk oluşturmadan uzun yıllar saklanabilirler.

#10
Foto - Sızma zeytinyağı İyi koşullarda, yani serin ve karanlık bir yerde saklanırsa zeytinyağı mutfak dolabında birkaç yıl rahatlıkla saklanabilecek bir üründür.

Sızma zeytinyağı İyi koşullarda, yani serin ve karanlık bir yerde saklanırsa zeytinyağı mutfak dolabında birkaç yıl rahatlıkla saklanabilecek bir üründür.

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