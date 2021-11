İngiltere'de Üniversiteler Bakanı olarak görev yapan Michelle Donelan da üniversitedeki "zehirli" ortama dikkat çekerek, "Sussex Üniversitesi'ndeki zehirli ortamın, Profesör Kathleen Stock'un oradaki görevine devam etmesini savunulamaz hale getirmesi kesinlikle dehşet verici. Karşılaştığı taciz ve yıldırma kampanyası içler acısı ve durum asla bu kadar ileri gitmemeliydi" dedi. Üniversitedeki trans öğrencileri temsil ettiğini iddia eden bir Instagram hesabı ise, istifa kararının ardından şu açıklamayı yaptı: "Bugün Sussex LGBTQ+ öğrencileri için büyük bir kazanç. Bunu takdir etmek için bir dakikamızı ayıralım." 1972 yılında Aberdeen'de dünyaya gelen, estetik, kurgu, hayal gücü ve cinsel yönelim üzerine akademik çalışmalar yürüten Kathleen Stock, "Only Imagine: Fiction, Interpretation and Imagination" ve "Material Girls: Why Reality Matters for Feminism" adlı kitaplarının da yazarı.