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Kültür Sanat
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İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

2023-04-11 12:19:49
İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

Tunceli'de yaklaşık 80 metreden akan Rabat Şelalesi'nin, ilkbaharda karların erimesiyle debisi yükseldi.

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Foto - İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

Havaların ısınmasıyla karların eridiği kentte tabiat yeşermeye, şelaleler coşkun akmaya başladı.

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Foto - İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

İl merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyünde yer alan ve yazları kuruyan Rabat Şelalesi de bahar yağışlarıyla canlandı.

#3
Foto - İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

Yaklaşık 80 metre yükseklikten akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

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Foto - İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

Yeşilin tonları arasında ayrı güzellik oluşturan ve kar sularıyla debisi yükselen şelale, dronla görüntülendi.

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Foto - İşte Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği...

Enfes güzelliğiyle büyüleyen Rabat Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

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