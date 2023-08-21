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Yaşam
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İşte, Posof'ta iklim değişikliğinin izleri

2023-08-21 17:48:25
İşte, Posof'ta iklim değişikliğinin izleri

Ardahan'ın Posof ilçesinde iklim değişikliğinin etkileri objektiflere yansıdı.

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Foto - İşte, Posof'ta iklim değişikliğinin izleri

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuzluklar Ardahan’ın Posof ilçesindeki yüksek kesimlerde bulunan bölgelerdeki karlardan iz bırakmadı.

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Foto - İşte, Posof'ta iklim değişikliğinin izleri

Vatandaşlar önceki yıllarda aynı bölgede bulunan yaylalarda karın eksik olmadığını ve eski kar üzerine yeni kar yağdığını belirtirken, “Bu yıl ise kışın çok kar yağdı ama yağan yağmurlar ve yaz aylarındaki aşırı sıcaklar karları da eritti. Hiç karı eksik olmayan Posof Urema Yaylası’nda ise sadece bir yerde az miktarda kar kaldı. Eylül ayına kadar bu karda kalacak mı bilmiyoruz. Urema Yaylası serin havasına rağmen yağan yağmurlar karları eritse de doğal güzelliği devam ediyor.” dediler.

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